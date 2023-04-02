Эксперт назвал причины устойчивости экономики ЯНАО и ХМАО

Глава ФоРГО Костин: устойчивость северных регионов зависит от зарплат и объема производства

03 апреля 2023 в 02:37 Размер текста - 17 +

Северные регионы, в числе которых ЯНАО и ХМАО, вошли в топ рейтинга устойчивости регионов Фото: Алексей Андронов © URA.RU ЯНАО и ХМАО вошли в топ регионов РФ по показателям социально-экономической устойчивости по итогам 2022 года. Как сообщил руководитель Фонда гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин, северные регионы становятся лидерами из-за зарплат и высокого объема производства. «Северные ресурсодобывающие регионы стали лидерами по социально-экономической устойчивости из-за относительно высокого объема производства на душу населения и высокого уровня зарплат», — пояснил Костин. Его слова передают «Известия». В топ, составленный ФоРГО, вошли 35 российских регионов. По итогам 2022 года лидером стал ЯНАО, ХМАО занял шестую строку. Глава отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая пояснила, что традиционно наиболее экономическими успешными регионами РФ считаются Москва, Санкт-Петербург, ХМАО и ЯНАО — в них зарегистрированы крупнейшие корпоративные налогоплательщики. Ранее сообщалось, что по итогам третьего квартала 2022 года ЯНАО также был лидером рейтинга. ХМАО занимал пятую строку. Рейтинг регионов РФ по показателям социально-экономической устойчивости по итогам 2022 года iz.ru

ЯНАО и ХМАО вошли в топ регионов РФ по показателям социально-экономической устойчивости по итогам 2022 года. Как сообщил руководитель Фонда гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин, северные регионы становятся лидерами из-за зарплат и высокого объема производства. «Северные ресурсодобывающие регионы стали лидерами по социально-экономической устойчивости из-за относительно высокого объема производства на душу населения и высокого уровня зарплат», — пояснил Костин. Его слова передают «Известия». В топ, составленный ФоРГО, вошли 35 российских регионов. По итогам 2022 года лидером стал ЯНАО, ХМАО занял шестую строку. Глава отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая пояснила, что традиционно наиболее экономическими успешными регионами РФ считаются Москва, Санкт-Петербург, ХМАО и ЯНАО — в них зарегистрированы крупнейшие корпоративные налогоплательщики. Ранее сообщалось, что по итогам третьего квартала 2022 года ЯНАО также был лидером рейтинга. ХМАО занимал пятую строку.