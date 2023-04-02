Пригожин посвятил взятие Бахмута погибшему военкору Татарскому

На здание городской администрации Бахмута водрузили флаг России с надписью о погибшем в результате взрыва в кафе Санкт-Петебурга военного корреспондента Владлена Татарского. Об этом рассказал глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
«Мы водрузили российский флаг с надписью „Владлену Татарскому добрая память“ и флаг ЧВК „Вагнер“ на городской администрации Бахмута», — передает слова Евгения Пригожина telegram-канал «Пресс-служба Пригожина». По словам главы ЧВК «Вагнер», теперь Бахмут юридически взят.
Взрыв в кафе Санкт-Петербурга произошел вечером 2 апреля. К вечеру число пострадавших при взрыве в кафе Санкт-Петербурга увеличилось на пять человек и достигло 30. Жертвой взрыва оказался военный корреспондент Владлен Татарский. В МИД РФ заявили, что российские журналисты на постоянной основе испытывают на себе угрозы расправы со стороны киевского режима и его вдохновителей. В ведомстве отметили, что профессиональная деятельность Владлена Татарского вызывали ненависть у киевского режима, но он смело шел до конца, выполняя свой долг.
На здание городской администрации Бахмута водрузили флаг России с надписью о погибшем в результате взрыва в кафе Санкт-Петебурга военного корреспондента Владлена Татарского. Об этом рассказал глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Мы водрузили российский флаг с надписью „Владлену Татарскому добрая память“ и флаг ЧВК „Вагнер“ на городской администрации Бахмута», — передает слова Евгения Пригожина telegram-канал «Пресс-служба Пригожина». По словам главы ЧВК «Вагнер», теперь Бахмут юридически взят. Взрыв в кафе Санкт-Петербурга произошел вечером 2 апреля. К вечеру число пострадавших при взрыве в кафе Санкт-Петербурга увеличилось на пять человек и достигло 30. Жертвой взрыва оказался военный корреспондент Владлен Татарский. В МИД РФ заявили, что российские журналисты на постоянной основе испытывают на себе угрозы расправы со стороны киевского режима и его вдохновителей. В ведомстве отметили, что профессиональная деятельность Владлена Татарского вызывали ненависть у киевского режима, но он смело шел до конца, выполняя свой долг.