Тюменской области прогнозируют успех в ключевом показателе для страны

Доцент Панина: Социально-экономическая устойчивость Тюменской области усилится в 2023 году

Социально-экономическая устойчивость Тюменской области может стать одной из лучших Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменская область будет бороться за попадание в топ-5 регионов по социально-экономической устойчивости. Об этом заявила доцент Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина. В последнем рейтинге по этому показателю, который подготовил Фонд гражданского общества (ФоРГО), регион занял 15 место.

«За место в первой пятерке в этом году, скорее всего, будут также бороться ХМАО — Югра, Сахалинская, Тюменская и Магаданская области и Красноярский край», — передают «Известия» слова Паниной. Там также показали рейтинг регионов по социально-экономической устойчивости, где Тюменская область заняла 15 место по итогам 2022 года.

Список лидеров готовился по данным Минфина, ФНС, Росстата и Федерального казначейства. В их статистике выяснили отношение сумм регионального продукта по региону на конец квартала к общей численности населения субъекта, среднемесячную зарплату и ее отношение к стоимости фиксированного набора товаров и услуг.

Экономическая устойчивость оказалась одним из важных пунктов, которые отметил президент России Владимир Путин на совещании с правительством 17 января. По его словам, в 2022 году страну не постигло катастрофическое падение экономики, которое прогнозировали на Западе. Он обозначил, что ее рост начали наблюдать уже в последних кварталах года. Ранее URA.RU также сообщало, Тюменская область в третьем квартале 2022 года была в лидерах по этому показателю.