Цены на нефть резко выросли из-за решения ОПЕК+

Цены на нефть резко выросли на 5% из-за сокращения добычи рядом стран ОПЕК+

03 апреля 2023 в 05:12 Размер текста - 17 +

На фоне решения стран ОПЕК+ мировая нефть подорожала Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Стоимость нефти выросла более чем на 5% в связи с решением стран ОПЕК+ о сокращении добычи. Это следует из данных торгов. «West Texas Intermediate взлетел на 8%, что стало самым большим внутридневным движением за более чем год, прежде чем торговаться выше 81 доллара за баррель», — сообщает данные Bloomberg . Цена майских фьючерсов марки WTI выросла на 7,12%, до отметки 81,09 доллара за баррель. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent показала рост на 7,13%, до 85,59 доллара за баррель. Ранее сообщалось, что ряд стран сократит добычу нефти с мая и до конца текущего года. Так, Саудовская Аравия снизит ее на 500 тысяч баррелей в сутки, передает RT. Стоимость марки Brent опускалась ниже 77 долларов в декабре 2022 года.

Стоимость нефти выросла более чем на 5% в связи с решением стран ОПЕК+ о сокращении добычи. Это следует из данных торгов. «West Texas Intermediate взлетел на 8%, что стало самым большим внутридневным движением за более чем год, прежде чем торговаться выше 81 доллара за баррель», — сообщает данные Bloomberg. Цена майских фьючерсов марки WTI выросла на 7,12%, до отметки 81,09 доллара за баррель. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent показала рост на 7,13%, до 85,59 доллара за баррель. Ранее сообщалось, что ряд стран сократит добычу нефти с мая и до конца текущего года. Так, Саудовская Аравия снизит ее на 500 тысяч баррелей в сутки, передает RT. Стоимость марки Brent опускалась ниже 77 долларов в декабре 2022 года.