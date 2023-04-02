02 апреля 2023

Цены на нефть резко выросли из-за решения ОПЕК+

Цены на нефть резко выросли на 5% из-за сокращения добычи рядом стран ОПЕК+
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Качалки. Сургут, газ, газпром, топливо, роснефть, качалка, экономика, нефть, месторождение, нефтедобыча, добыча нефти, черное золото, природные ресурсы, лукоил, сургутнефтегаз, куст нефтегазовый, цены на нефть
На фоне решения стран ОПЕК+ мировая нефть подорожала Фото:

Стоимость нефти выросла более чем на 5% в связи с решением стран ОПЕК+ о сокращении добычи. Это следует из данных торгов.

«West Texas Intermediate взлетел на 8%, что стало самым большим внутридневным движением за более чем год, прежде чем торговаться выше 81 доллара за баррель», — сообщает данные Bloomberg. Цена майских фьючерсов марки WTI выросла на 7,12%, до отметки 81,09 доллара за баррель. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent показала рост на 7,13%, до 85,59 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что ряд стран сократит добычу нефти с мая и до конца текущего года. Так, Саудовская Аравия снизит ее на 500 тысяч баррелей в сутки, передает RT. Стоимость марки Brent опускалась ниже 77 долларов в декабре 2022 года.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Стоимость нефти выросла более чем на 5% в связи с решением стран ОПЕК+ о сокращении добычи. Это следует из данных торгов. «West Texas Intermediate взлетел на 8%, что стало самым большим внутридневным движением за более чем год, прежде чем торговаться выше 81 доллара за баррель», — сообщает данные Bloomberg. Цена майских фьючерсов марки WTI выросла на 7,12%, до отметки 81,09 доллара за баррель. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent показала рост на 7,13%, до 85,59 доллара за баррель. Ранее сообщалось, что ряд стран сократит добычу нефти с мая и до конца текущего года. Так, Саудовская Аравия снизит ее на 500 тысяч баррелей в сутки, передает RT. Стоимость марки Brent опускалась ниже 77 долларов в декабре 2022 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...