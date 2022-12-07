Цена нефти Brent рухнула до уровня 2021 года

Стоимость марки Brent опустилась ниже 77 долларов впервые с 27 декабря 2021 года. Это следует из данных торгов.
«По состоянию на 22:23 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,92%, до 77,03 доллара за баррель. Минутами ранее показатель впервые с конца декабря 2021 года опускался ниже 77 долларов», — приводит РИА Новости данные торгов.
Ранее страны Евросоюза согласовали ограничение цен на российскую нефть. Оно установится на отметке 60 долларов за баррель. Санкционная мера Европы в отношении России начала действовать с 5 декабря. В Кремле заявляли, что не признают решение Запада об установлении потолка цен на российскую нефть. Reuters писало, что введение ограничения не повлияет на доходы страны от продажи энергоресурса.
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Стоимость марки Brent опустилась ниже 77 долларов впервые с 27 декабря 2021 года. Это следует из данных торгов. «По состоянию на 22:23 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,92%, до 77,03 доллара за баррель. Минутами ранее показатель впервые с конца декабря 2021 года опускался ниже 77 долларов», — приводит РИА Новости данные торгов. Ранее страны Евросоюза согласовали ограничение цен на российскую нефть. Оно установится на отметке 60 долларов за баррель. Санкционная мера Европы в отношении России начала действовать с 5 декабря. В Кремле заявляли, что не признают решение Запада об установлении потолка цен на российскую нефть. Reuters писало, что введение ограничения не повлияет на доходы страны от продажи энергоресурса.