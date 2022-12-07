Цена нефти Brent рухнула до уровня 2021 года

08 декабря 2022 в 00:33 Размер текста - 17 +

Цена нефти Brent опустилась ниже 77 долларов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Стоимость марки Brent опустилась ниже 77 долларов впервые с 27 декабря 2021 года. Это следует из данных торгов. «По состоянию на 22:23 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,92%, до 77,03 доллара за баррель. Минутами ранее показатель впервые с конца декабря 2021 года опускался ниже 77 долларов», — приводит РИА Новости данные торгов. Ранее страны Евросоюза согласовали ограничение цен на российскую нефть. Оно установится на отметке 60 долларов за баррель. Санкционная мера Европы в отношении России начала действовать с 5 декабря. В Кремле заявляли, что не признают решение Запада об установлении потолка цен на российскую нефть. Reuters писало, что введение ограничения не повлияет на доходы страны от продажи энергоресурса.

Стоимость марки Brent опустилась ниже 77 долларов впервые с 27 декабря 2021 года. Это следует из данных торгов. «По состоянию на 22:23 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,92%, до 77,03 доллара за баррель. Минутами ранее показатель впервые с конца декабря 2021 года опускался ниже 77 долларов», — приводит РИА Новости данные торгов. Ранее страны Евросоюза согласовали ограничение цен на российскую нефть. Оно установится на отметке 60 долларов за баррель. Санкционная мера Европы в отношении России начала действовать с 5 декабря. В Кремле заявляли, что не признают решение Запада об установлении потолка цен на российскую нефть. Reuters писало, что введение ограничения не повлияет на доходы страны от продажи энергоресурса.