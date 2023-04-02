Генерал ВСУ Кривонос признал неспособность НАТО помочь Киеву

03 апреля 2023 в 05:29 Размер текста - 17 +

ВСУ расходуют «тысячи снарядов в день», считает Кривонос Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны НАТО не способны производить нужное количество боеприпасов для Украины. Об этом заявил бывший заместитель командующего сил специальных операций ВСУ генерал Сергей Кривонос. «Неспособны сейчас страны НАТО производить такое количество артиллерийских боеприпасов, даже если попытаются наладить производство», — сказал Кривонос в эфире YouTube-канала Diaspora UA. Он отметил, что ВСУ расходуют «тысячи снарядов в день». Ранее Кривонос заявил, что РФ имеет большое количество ресурсов в конфликте с украинской стороной. По его словам, Украина продала странам третьего мира 900 своих танков Т-72, которые бы очень пригодились ВСУ. По его словам, российская сторона вернула себе целый эшелон советских танков Т-34. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины. С начала конфликта страны НАТО оказывают помощь украинской стороне, поставляя вооружение. При этом глава альянса Йенс Столтенберг заявил, что военно-политический блок не считает себя участником конфликта, напоминает RT.

Страны НАТО не способны производить нужное количество боеприпасов для Украины. Об этом заявил бывший заместитель командующего сил специальных операций ВСУ генерал Сергей Кривонос. «Неспособны сейчас страны НАТО производить такое количество артиллерийских боеприпасов, даже если попытаются наладить производство», — сказал Кривонос в эфире YouTube-канала Diaspora UA. Он отметил, что ВСУ расходуют «тысячи снарядов в день». Ранее Кривонос заявил, что РФ имеет большое количество ресурсов в конфликте с украинской стороной. По его словам, Украина продала странам третьего мира 900 своих танков Т-72, которые бы очень пригодились ВСУ. По его словам, российская сторона вернула себе целый эшелон советских танков Т-34. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины. С начала конфликта страны НАТО оказывают помощь украинской стороне, поставляя вооружение. При этом глава альянса Йенс Столтенберг заявил, что военно-политический блок не считает себя участником конфликта, напоминает RT.