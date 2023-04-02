Омбудсмен ХМАО ищет пропавшего в секторе СВО бойца

Наталья Стребкова разыскивает пропавшего солдата из Мегиона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова инициировала поиски пропавшего в зоне специальной военной операции контрактника из Мегиона. Омбудсмен рассказала корреспонденту URA.RU, что к ней за помощью обратились родственники.

«Ведутся работы по уточнению местонахождение пропавшего контрактника из Мегиона. С просьбой отыскать его в аппарат омбудсмена обратились родственники», — сообщила Стребкова.

По словам омбудсмена, молодой человек заключил контракт в декабре 2022 года в Мегионе. Последний раз на связь с семьей выходил 20 февраля 2023 года. На сегодняшний день он не признан без вести пропавшим. «К поискам подключилась уполномоченным по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, которая задействовала Минобороны, а также связалась с главой Центрального агентства по розыску Международного Комитета Красного Креста и украинским омбудсменом. Поддерживаем связь с дядей пропавшего», — уточнила Стребкова.

Ранее URA.RU писало о рекордном числе обращений к омбудсмену ХМАО в 2022 году. Из 5132 жалоб 1656 — обращения военнослужащих и их семей, в том числе по поводу мобилизации.