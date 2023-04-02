02 апреля 2023
01 апреля 2023

Омбудсмен ХМАО ищет пропавшего в секторе СВО бойца

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Координационный совет Уполномоченных по правам человека в УрФО. Челябинск, стребкова наталья
Наталья Стребкова разыскивает пропавшего солдата из Мегиона Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова инициировала поиски пропавшего в зоне специальной военной операции контрактника из Мегиона. Омбудсмен рассказала корреспонденту URA.RU, что к ней за помощью обратились родственники.

«Ведутся работы по уточнению местонахождение пропавшего контрактника из Мегиона. С просьбой отыскать его в аппарат омбудсмена обратились родственники», — сообщила Стребкова.

По словам омбудсмена, молодой человек заключил контракт в декабре 2022 года в Мегионе. Последний раз на связь с семьей выходил 20 февраля 2023 года. На сегодняшний день он не признан без вести пропавшим. «К поискам подключилась уполномоченным по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, которая задействовала Минобороны, а также связалась с главой Центрального агентства по розыску Международного Комитета Красного Креста и украинским омбудсменом. Поддерживаем связь с дядей пропавшего», — уточнила Стребкова.

Ранее URA.RU писало о рекордном числе обращений к омбудсмену ХМАО в 2022 году. Из 5132 жалоб 1656 — обращения военнослужащих и их семей, в том числе по поводу мобилизации.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова инициировала поиски пропавшего в зоне специальной военной операции контрактника из Мегиона. Омбудсмен рассказала корреспонденту URA.RU, что к ней за помощью обратились родственники. «Ведутся работы по уточнению местонахождение пропавшего контрактника из Мегиона. С просьбой отыскать его в аппарат омбудсмена обратились родственники», — сообщила Стребкова. По словам омбудсмена, молодой человек заключил контракт в декабре 2022 года в Мегионе. Последний раз на связь с семьей выходил 20 февраля 2023 года. На сегодняшний день он не признан без вести пропавшим. «К поискам подключилась уполномоченным по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, которая задействовала Минобороны, а также связалась с главой Центрального агентства по розыску Международного Комитета Красного Креста и украинским омбудсменом. Поддерживаем связь с дядей пропавшего», — уточнила Стребкова. Ранее URA.RU писало о рекордном числе обращений к омбудсмену ХМАО в 2022 году. Из 5132 жалоб 1656 — обращения военнослужащих и их семей, в том числе по поводу мобилизации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...