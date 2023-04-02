К челябинскому депутату Госдумы приехала на фронт супруга. Фото

03 апреля 2023 в 09:16 Размер текста - 17 +

Депутат Олег Колесников рассказал о визите супруги к нему в зону СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине К депутату Госдумы РФ от Челябинской области Олегу Колесникову на фронт приехала супруга Лена. Колесников отметил, что расстояния с женой разделяют его с 22 октября 2022 года. «Так получилось, что с октября двадцать второго нас разделяют тысячи километров. И вот ты здесь. Это — счастье и высшая для меня награда», — рассказал о встрече Колесников в своем telegram-канале. Находящийся в Донбассе депутат отметил, что его хранят ожидание и молитва супруги. Визит Колесниковой депутат назвал высшей для него наградой. Сам депутат не только воюет, но и ведет сбор необходимых для фронта вещей. Пункты по их приему развернуты на территории области. Олет и Лена Колесниковы встретились на фронте в Донбассе Фото: telegram-канал Олега Колесникова

К депутату Госдумы РФ от Челябинской области Олегу Колесникову на фронт приехала супруга Лена. Колесников отметил, что расстояния с женой разделяют его с 22 октября 2022 года. «Так получилось, что с октября двадцать второго нас разделяют тысячи километров. И вот ты здесь. Это — счастье и высшая для меня награда», — рассказал о встрече Колесников в своем telegram-канале. Находящийся в Донбассе депутат отметил, что его хранят ожидание и молитва супруги. Визит Колесниковой депутат назвал высшей для него наградой. Сам депутат не только воюет, но и ведет сбор необходимых для фронта вещей. Пункты по их приему развернуты на территории области.