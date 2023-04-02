02 апреля 2023
01 апреля 2023

К челябинскому депутату Госдумы приехала на фронт супруга. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Олег Колесников, интервью. Челябинск, колесников олег, каскад, стоик
Депутат Олег Колесников рассказал о визите супруги к нему в зону СВО Фото:
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К депутату Госдумы РФ от Челябинской области Олегу Колесникову на фронт приехала супруга Лена. Колесников отметил, что расстояния с женой разделяют его с 22 октября 2022 года.

«Так получилось, что с октября двадцать второго нас разделяют тысячи километров. И вот ты здесь. Это — счастье и высшая для меня награда», — рассказал о встрече Колесников в своем telegram-канале.

Находящийся в Донбассе депутат отметил, что его хранят ожидание и молитва супруги. Визит Колесниковой депутат назвал высшей для него наградой.

Сам депутат не только воюет, но и ведет сбор необходимых для фронта вещей. Пункты по их приему развернуты на территории области.

Олет и Лена Колесниковы встретились на фронте в Донбассе
Олет и Лена Колесниковы встретились на фронте в Донбассе
Фото:

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К депутату Госдумы РФ от Челябинской области Олегу Колесникову на фронт приехала супруга Лена. Колесников отметил, что расстояния с женой разделяют его с 22 октября 2022 года. «Так получилось, что с октября двадцать второго нас разделяют тысячи километров. И вот ты здесь. Это — счастье и высшая для меня награда», — рассказал о встрече Колесников в своем telegram-канале. Находящийся в Донбассе депутат отметил, что его хранят ожидание и молитва супруги. Визит Колесниковой депутат назвал высшей для него наградой. Сам депутат не только воюет, но и ведет сбор необходимых для фронта вещей. Пункты по их приему развернуты на территории области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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