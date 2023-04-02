К депутату Госдумы РФ от Челябинской области Олегу Колесникову на фронт приехала супруга Лена. Колесников отметил, что расстояния с женой разделяют его с 22 октября 2022 года.
«Так получилось, что с октября двадцать второго нас разделяют тысячи километров. И вот ты здесь. Это — счастье и высшая для меня награда», — рассказал о встрече Колесников в своем telegram-канале.
Находящийся в Донбассе депутат отметил, что его хранят ожидание и молитва супруги. Визит Колесниковой депутат назвал высшей для него наградой.
Сам депутат не только воюет, но и ведет сбор необходимых для фронта вещей. Пункты по их приему развернуты на территории области.
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