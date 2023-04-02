В Перми скорые десять раз выезжали из-за падения с крыш льда и снега в марте

03 апреля 2023 в 11:57 Размер текста - 17 +

Всего за март бригады скорых выезжали 36 тысяч раз Фото: Анна Майорова © URA.RU Бригады Пермской станции скорой помощи в марте десять раз выезжали на вызовы с падением льда и снега на людей. Об этом сообщается на странице станции в соцсети «ВКонаткте». «На падения снега и льда выезжали десять раз, один пострадавший погиб до прибытия бригады», — говорится в публикации на странице. Всего за март бригады пермской скорой помощи совершили более 36 тысяч выездов. Среднее время ожидания на экстренные вызовы составило 16 минут. Ранее URA.RU рассказывало о погибшей пермячке после падения на нее глыбы льда с третьего этажа. После несчастного случая Следственный комитет возбудил уголовное дело. По подозрению в оказании ненадлежащих услуг был задержан директор управляющей компании, обслуживающей дом, где произошла трагедия.

Бригады Пермской станции скорой помощи в марте десять раз выезжали на вызовы с падением льда и снега на людей. Об этом сообщается на странице станции в соцсети «ВКонаткте». «На падения снега и льда выезжали десять раз, один пострадавший погиб до прибытия бригады», — говорится в публикации на странице. Всего за март бригады пермской скорой помощи совершили более 36 тысяч выездов. Среднее время ожидания на экстренные вызовы составило 16 минут. Ранее URA.RU рассказывало о погибшей пермячке после падения на нее глыбы льда с третьего этажа. После несчастного случая Следственный комитет возбудил уголовное дело. По подозрению в оказании ненадлежащих услуг был задержан директор управляющей компании, обслуживающей дом, где произошла трагедия.