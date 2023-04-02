02 апреля 2023
01 апреля 2023
31 марта 2023

В Перми скорые десять раз выезжали из-за падения с крыш льда и снега в марте

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная церемония передачи машин скорой медицинской помощи на Площади 1905 года. Екатеринбург, медицина, здравоохранение, неотложная помощь, машина скорой помощи, машина скорой медицинской помощи, неотложная медпомощь, скорая помошь
Всего за март бригады скорых выезжали 36 тысяч раз Фото:

Бригады Пермской станции скорой помощи в марте десять раз выезжали на вызовы с падением льда и снега на людей. Об этом сообщается на странице станции в соцсети «ВКонаткте».

«На падения снега и льда выезжали десять раз, один пострадавший погиб до прибытия бригады», — говорится в публикации на странице. Всего за март бригады пермской скорой помощи совершили более 36 тысяч выездов. Среднее время ожидания на экстренные вызовы составило 16 минут.

Ранее URA.RU рассказывало о погибшей пермячке после падения на нее глыбы льда с третьего этажа. После несчастного случая Следственный комитет возбудил уголовное дело. По подозрению в оказании ненадлежащих услуг был задержан директор управляющей компании, обслуживающей дом, где произошла трагедия.

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Бригады Пермской станции скорой помощи в марте десять раз выезжали на вызовы с падением льда и снега на людей. Об этом сообщается на странице станции в соцсети «ВКонаткте». «На падения снега и льда выезжали десять раз, один пострадавший погиб до прибытия бригады», — говорится в публикации на странице. Всего за март бригады пермской скорой помощи совершили более 36 тысяч выездов. Среднее время ожидания на экстренные вызовы составило 16 минут. Ранее URA.RU рассказывало о погибшей пермячке после падения на нее глыбы льда с третьего этажа. После несчастного случая Следственный комитет возбудил уголовное дело. По подозрению в оказании ненадлежащих услуг был задержан директор управляющей компании, обслуживающей дом, где произошла трагедия.
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