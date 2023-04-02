В ЯНАО на 25% увеличилась стоимость на услуги кондитеров

Кондитеры поднимают цены из-за дефицита и подорожания сырья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кондитеры в ЯНАО за год подняли стоимость на сладости на 25%. Об этом URA.RU рассказала читательница Ирина, которая лично столкнулась с ситуацией.

«В прошлом году заказывали торт на день рождения ребенку. За 2 кг с учетом декора заплатила 4000 руб. В этом году за подобный торт пришлось отдать 5000 рублей», — уточняет собеседница. Ирина также отметила, что цена изменилась не только на кондитерское изделие, но и на декор.

Как пояснила корреспонденту агентства на условиях анонимности одна из кондитеров в Новом Уренгое, цена за год выросла из-за подорожания и дефицита некоторых продуктов. «Мы поднимаем цены, когда они растут в магазинах. Иногда, что-то заказываем, чтобы было дешевле. Но такие продукты, как сахар или яйца в интернете покупать не будешь», — отметила кондитер.

Также некоторые мастера повышают стоимость не на изделия, а на свои услуги. Причиной может стать и сырье, которое больше не привозят в страну. «Не стоит забывать, что на изготовление одного торта уходит от 3 часов минимум — это труд. К тому же иногда сложно найти аналоги тем продуктам, которые больше не продают», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что в округе подскочила цена на овощи. В супермаркетах стоимость огурцов, лука и моркови выросла почти в 2,5 раза.

