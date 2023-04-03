Пушилин доложил об обстановке в Бахмуте

Пушилин: бои за Артемовск идут в центре города
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Совместная пресс-конференция Дениса Пушилина и Андрея Турчака. ДНР, Донецк, пушилин денис
ВСУ вынуждены отступать в западную часть Бахмута, заявил Денис Пушилин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бои за Бахмут (Артемовск) проходят сейчас в центральной части города. Российские бойцы практически подошли к железнодорожной станции. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Сейчас бои очень активно идут в центральной части города, сейчас подразделения подошли уже практически вплотную к железнодорожной станции», — уточнил Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины вынуждены отступать в западную часть города. В боях активно принимают участие бойцы из ЧВК «Вагнер».

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о юридическом взятии Бахмута. Он посвятил победу погибшему военкору Владлену Татарскому.

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Бои за Бахмут (Артемовск) проходят сейчас в центральной части города. Российские бойцы практически подошли к железнодорожной станции. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. «Сейчас бои очень активно идут в центральной части города, сейчас подразделения подошли уже практически вплотную к железнодорожной станции», — уточнил Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины вынуждены отступать в западную часть города. В боях активно принимают участие бойцы из ЧВК «Вагнер». Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о юридическом взятии Бахмута. Он посвятил победу погибшему военкору Владлену Татарскому.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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