Пушилин доложил об обстановке в Бахмуте

Пушилин: бои за Артемовск идут в центре города

03 апреля 2023 в 14:50 Размер текста - 17 +

ВСУ вынуждены отступать в западную часть Бахмута, заявил Денис Пушилин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бои за Бахмут (Артемовск) проходят сейчас в центральной части города. Российские бойцы практически подошли к железнодорожной станции. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. «Сейчас бои очень активно идут в центральной части города, сейчас подразделения подошли уже практически вплотную к железнодорожной станции», — уточнил Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины вынуждены отступать в западную часть города. В боях активно принимают участие бойцы из ЧВК «Вагнер». Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о юридическом взятии Бахмута. Он посвятил победу погибшему военкору Владлену Татарскому.

Бои за Бахмут (Артемовск) проходят сейчас в центральной части города. Российские бойцы практически подошли к железнодорожной станции. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. «Сейчас бои очень активно идут в центральной части города, сейчас подразделения подошли уже практически вплотную к железнодорожной станции», — уточнил Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины вынуждены отступать в западную часть города. В боях активно принимают участие бойцы из ЧВК «Вагнер». Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о юридическом взятии Бахмута. Он посвятил победу погибшему военкору Владлену Татарскому.