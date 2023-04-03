Курс доллара вырос и впервые достиг показателей апреля 2022 года

03 апреля 2023 в 15:50 Размер текста - 17 +

Стоимость доллара на Мосбирже превысила 78 рублей впервые с прошлого апреля Фото: Денис Моргунов © URA.RU Мосбиржа зафиксировала превышение курса доллара выше 78 рублей впервые почти за год. Последний раз курс доллара был выше 78 рублей 20 апреля 2022 года. «Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже поднялся выше 78 рублей впервые с 20 апреля 2022 года, — передает RT. Повышение составило 41 копейку. Ранее аналитики предсказывали, что рубль ослабеет в 2023 году. По их мнению, стоимость доллара будет колебаться в коридоре 72—76 рублей в течение года.

Мосбиржа зафиксировала превышение курса доллара выше 78 рублей впервые почти за год. Последний раз курс доллара был выше 78 рублей 20 апреля 2022 года. «Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже поднялся выше 78 рублей впервые с 20 апреля 2022 года, — передает RT. Повышение составило 41 копейку. Ранее аналитики предсказывали, что рубль ослабеет в 2023 году. По их мнению, стоимость доллара будет колебаться в коридоре 72—76 рублей в течение года.