Курс доллара вырос и впервые достиг показателей апреля 2022 года

Стоимость доллара на Мосбирже превысила 78 рублей впервые с прошлого апреля
Мосбиржа зафиксировала превышение курса доллара выше 78 рублей впервые почти за год. Последний раз курс доллара был выше 78 рублей 20 апреля 2022 года.
«Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже поднялся выше 78 рублей впервые с 20 апреля 2022 года, — передает RT. Повышение составило 41 копейку.
Ранее аналитики предсказывали, что рубль ослабеет в 2023 году. По их мнению, стоимость доллара будет колебаться в коридоре 72—76 рублей в течение года.
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