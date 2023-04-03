Курс доллара вырос и впервые достиг показателей апреля 2022 года

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Стоимость доллара на Мосбирже превысила 78 рублей впервые с прошлого апреля Фото:

Мосбиржа зафиксировала превышение курса доллара выше 78 рублей впервые почти за год. Последний раз курс доллара был выше 78 рублей 20 апреля 2022 года.

«Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже поднялся выше 78 рублей впервые с 20 апреля 2022 года, — передает RT. Повышение составило 41 копейку.

Ранее аналитики предсказывали, что рубль ослабеет в 2023 году. По их мнению, стоимость доллара будет колебаться в коридоре 72—76 рублей в течение года.

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Мосбиржа зафиксировала превышение курса доллара выше 78 рублей впервые почти за год. Последний раз курс доллара был выше 78 рублей 20 апреля 2022 года. «Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже поднялся выше 78 рублей впервые с 20 апреля 2022 года, — передает RT. Повышение составило 41 копейку. Ранее аналитики предсказывали, что рубль ослабеет в 2023 году. По их мнению, стоимость доллара будет колебаться в коридоре 72—76 рублей в течение года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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