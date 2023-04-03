Стендап-комики с ТНТ отказались выступать в Екатеринбурге

В Екатеринбурге отменили выступление StandUp Show ТНТ

Организаторы тура стендап-комиков не стали пояснять покупателям билетов причину отмены концерта Фото: Размик Закарян © URA.RU

Участники StandUp Show ТНТ отменили свое выступление в Екатеринбурге. Об этом сообщает концертная площадка ККТ «Космос», где 5 апреля должны были выступать артисты.

«Концерт StandUp Show ТНТ, назначенный на 5 апреля 2023 года, отменен», — заявили представители площадки. В Екатеринбург со своими номерами должны были приехать комики Стас Старовойтов, Роман Косицын, Андрей Атлас, Валя Сидоров, Сергей Зорик и Андрей Колмачевский.

О переносе также сообщают организаторы тура ArtPlayGroup на своем официальном сайте. Корреспондент URA.RU направил запрос с просьбой пояснить, что стало причиной отмены концерта. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее в Екатеринбурге отменили концерт Гуфа. Рэпер поставил под угрозу репутацию екатеринбургской концертной площадки Teleclub и организаторов, заявив, что отменяет концертный тур по России. СМИ связывали отмену выступлений со скандалом в Таиланде, где исполнитель отобрал документы у жены и ребенка и не выпускал их из страны. По словам источников, после этого артист лег в больницу, где пробудет до 19 мая.