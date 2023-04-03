Депутат Госдумы назвал потребительскую корзину в РФ тюремным пайком

03 апреля 2023 в 18:06 Размер текста - 17 +

Депутат Николай Арефьев считает, что потребительскую корзину в России нужно расширить Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Потребительская корзина в России покрывает только минимальные потребности граждан, как тюремный паек. С таким заявлением выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. Он рассказал, что в Госдуме планируют расширить потребительскую корзину, так как она влияет на МРОТ. «Мы формируем потребительскую корзину, чтобы определить прожиточный минимум и МРОТ, а у нас получается, что корзина обеспечивает биологический минимум. Это тюремный паек», — рассказал Николай Арефьев интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Он отметил, что в Великобритании и Германии потребительская корзина в несколько раз больше. Арефьев подчеркнул, что сейчас потребительская корзина не учитывает досуг граждан, а их также гендерные особенности. Кроме того, депутат считает, что ее пересмотра с учетом инфляции раз в пять лет недостаточно. Он заявил, что в настоящий момент в Госдуме на рассмотрении находятся два законопроекта, которые бы учли существующие недостатки. Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил увеличить МРОТ в России. Он считает, что он должен составлять 30 тысяч рублей.

Потребительская корзина в России покрывает только минимальные потребности граждан, как тюремный паек. С таким заявлением выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. Он рассказал, что в Госдуме планируют расширить потребительскую корзину, так как она влияет на МРОТ. «Мы формируем потребительскую корзину, чтобы определить прожиточный минимум и МРОТ, а у нас получается, что корзина обеспечивает биологический минимум. Это тюремный паек», — рассказал Николай Арефьев интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Он отметил, что в Великобритании и Германии потребительская корзина в несколько раз больше. Арефьев подчеркнул, что сейчас потребительская корзина не учитывает досуг граждан, а их также гендерные особенности. Кроме того, депутат считает, что ее пересмотра с учетом инфляции раз в пять лет недостаточно. Он заявил, что в настоящий момент в Госдуме на рассмотрении находятся два законопроекта, которые бы учли существующие недостатки. Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил увеличить МРОТ в России. Он считает, что он должен составлять 30 тысяч рублей.