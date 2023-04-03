КГБ: напавшим на аэродром в Белоруссии грозит смертная казнь

Причастным к теракту 26 февраля на аэродроме Мачулищи в Белоруссии может грозить смертная казнь. Об этом сообщил Комитет государственной безопасности Республики Беларусь (КГБ).
«Фигурантам уголовного дела по факту теракта на аэродроме Мачулищи может грозить исключительная мера наказания (смертная казнь — прим. URA.RU)», — передает агентство «Белта» информацию КГБ Белоруссии. Теракт на аэродроме Мачулищи произошел 26 февраля.
Диверсант, который обвинялся в подрыве самолета на аэродроме Мачулищи, заявил, что действовал по указу Службы безопасности Украины (СБУ). В марте корреспондент РИА Новости Михаил Катков заявил, что Украина перешла к новой тактике в борьбе с Россией. Он отметил, что Киев наносит урон при помощи терактов.
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