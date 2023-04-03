КГБ: напавшим на аэродром в Белоруссии грозит смертная казнь

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Музей тюрьмы. Пермь-36. Пермь, камера, колючая проволока, зона, колония, заключение, решетка, лагерь
Смертная казнь может грозить причастным к теракту на аэродроме в Белоруссии Фото:

Причастным к теракту 26 февраля на аэродроме Мачулищи в Белоруссии может грозить смертная казнь. Об этом сообщил Комитет государственной безопасности Республики Беларусь (КГБ).

«Фигурантам уголовного дела по факту теракта на аэродроме Мачулищи может грозить исключительная мера наказания (смертная казнь — прим. URA.RU)», — передает агентство «Белта» информацию КГБ Белоруссии. Теракт на аэродроме Мачулищи произошел 26 февраля.

Диверсант, который обвинялся в подрыве самолета на аэродроме Мачулищи, заявил, что действовал по указу Службы безопасности Украины (СБУ). В марте корреспондент РИА Новости Михаил Катков заявил, что Украина перешла к новой тактике в борьбе с Россией. Он отметил, что Киев наносит урон при помощи терактов.

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Причастным к теракту 26 февраля на аэродроме Мачулищи в Белоруссии может грозить смертная казнь. Об этом сообщил Комитет государственной безопасности Республики Беларусь (КГБ). «Фигурантам уголовного дела по факту теракта на аэродроме Мачулищи может грозить исключительная мера наказания (смертная казнь — прим. URA.RU)», — передает агентство «Белта» информацию КГБ Белоруссии. Теракт на аэродроме Мачулищи произошел 26 февраля. Диверсант, который обвинялся в подрыве самолета на аэродроме Мачулищи, заявил, что действовал по указу Службы безопасности Украины (СБУ). В марте корреспондент РИА Новости Михаил Катков заявил, что Украина перешла к новой тактике в борьбе с Россией. Он отметил, что Киев наносит урон при помощи терактов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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