В Белом доме отреагировали на теракт в Санкт-Петербурге, где погиб военкор Татарский

Белый дом: у США нет дополнительных сведений о теракте, из-за которого погиб Татарский
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Татарский погиб 2 апреля Фото:
новость из сюжета
При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский

У Белого дома нет дополнительных сведений по взрыву в кафе Санкт-Петербурга, где погиб военкор Владлен Татарский. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга.

«Мы видели то же самое, что и вы. У нас нет более подробных сведений о произошедшем и об ответственных за это. У нас просто нет ничего на этот счет», — заявил Джон Кирби. Его слова приводит ТАСС.

Вчера, 2 апреля, в кафе в Санкт-Петербурге произошел взрыв, погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Полиция задержала подозреваемую в теракте Дарью Трепову на съемной квартире, которая находилась рядом с местом ЧП, сообщает RT.

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У Белого дома нет дополнительных сведений по взрыву в кафе Санкт-Петербурга, где погиб военкор Владлен Татарский. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга. «Мы видели то же самое, что и вы. У нас нет более подробных сведений о произошедшем и об ответственных за это. У нас просто нет ничего на этот счет», — заявил Джон Кирби. Его слова приводит ТАСС. Вчера, 2 апреля, в кафе в Санкт-Петербурге произошел взрыв, погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Полиция задержала подозреваемую в теракте Дарью Трепову на съемной квартире, которая находилась рядом с местом ЧП, сообщает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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