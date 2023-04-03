В Белом доме отреагировали на теракт в Санкт-Петербурге, где погиб военкор Татарский

Белый дом: у США нет дополнительных сведений о теракте, из-за которого погиб Татарский

03 апреля 2023 в 21:23 Размер текста - 17 +

Татарский погиб 2 апреля Фото: Фото: социальные сети Владлена Татарского новость из сюжета При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский У Белого дома нет дополнительных сведений по взрыву в кафе Санкт-Петербурга, где погиб военкор Владлен Татарский. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга. «Мы видели то же самое, что и вы. У нас нет более подробных сведений о произошедшем и об ответственных за это. У нас просто нет ничего на этот счет», — заявил Джон Кирби. Его слова приводит ТАСС. Вчера, 2 апреля, в кафе в Санкт-Петербурге произошел взрыв, погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Полиция задержала подозреваемую в теракте Дарью Трепову на съемной квартире, которая находилась рядом с местом ЧП, сообщает RT.

У Белого дома нет дополнительных сведений по взрыву в кафе Санкт-Петербурга, где погиб военкор Владлен Татарский. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга. «Мы видели то же самое, что и вы. У нас нет более подробных сведений о произошедшем и об ответственных за это. У нас просто нет ничего на этот счет», — заявил Джон Кирби. Его слова приводит ТАСС. Вчера, 2 апреля, в кафе в Санкт-Петербурге произошел взрыв, погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Полиция задержала подозреваемую в теракте Дарью Трепову на съемной квартире, которая находилась рядом с местом ЧП, сообщает RT.