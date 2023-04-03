Пригожин посмертно зачислил Татарского в ряды ЧВК «Вагнер»

04 апреля 2023 в 02:04 Размер текста - 17 +

Пригожин подписал документ о зачислении Татарского в ряды ЧВК «Вагнер» Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин посмертно зачислил военкора Владлена Татарского в ряды бойцов компании. Соответствующий документ подписал Пригожин. «Настоящим сообщаю, что по решению совета командиров, Максим Фомин (Владлен Татарский) (в случае согласия его близких) с 2 апреля 2023 года зачислен бойцом ЧВК „Вагнера“», — говорится в документе, опубликованном в telegram-канале «пресс-служба Пригожина». Уточняется, что зачисление Татарского в ряды бойцов производится для выплаты его семье компенсаций и других социальных гарантий, предусмотренных для погибших бойцов ЧВК «Вагнер». Военкор Владлен Татарский погиб 2 апреля при взрыве в кафе Санкт-Петербурга. Подозреваемая в совершении преступления Дарья Трепова задержана. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что убийство Татарского было спланировано спецслужбами Украины. Позже в СК заявили, что уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга, из-за которого погиб военкор Владлен Татарский и пострадало 32 человека, переквалифицировано на теракт.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин посмертно зачислил военкора Владлена Татарского в ряды бойцов компании. Соответствующий документ подписал Пригожин. «Настоящим сообщаю, что по решению совета командиров, Максим Фомин (Владлен Татарский) (в случае согласия его близких) с 2 апреля 2023 года зачислен бойцом ЧВК „Вагнера“», — говорится в документе, опубликованном в telegram-канале «пресс-служба Пригожина». Уточняется, что зачисление Татарского в ряды бойцов производится для выплаты его семье компенсаций и других социальных гарантий, предусмотренных для погибших бойцов ЧВК «Вагнер». Военкор Владлен Татарский погиб 2 апреля при взрыве в кафе Санкт-Петербурга. Подозреваемая в совершении преступления Дарья Трепова задержана. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что убийство Татарского было спланировано спецслужбами Украины. Позже в СК заявили, что уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга, из-за которого погиб военкор Владлен Татарский и пострадало 32 человека, переквалифицировано на теракт.