СК России переквалифицировал уголовное дело о взрыве в Санкт-Петербурге на теракт

Уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга, из-за которого погиб военкор Владлен Татарский и пострадало 32 человека, переквалифицировано на теракт. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
«Уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга переквалифицировано на ч.3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — сообщили в СК России в telegram-канале. Уголовное дело расследуется в Главном следственном управлении СКР.
Ранее была задержана Дарья Трепова, которая подозревается в преступлении. Расследование продолжается. Убийство Татарского было спланировано спецслужбами Украины, об этом заявили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). В Кремле взрыв в кафе назвали терактом.
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Уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга, из-за которого погиб военкор Владлен Татарский и пострадало 32 человека, переквалифицировано на теракт. Об этом сообщили в Следственном комитете России. «Уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга переквалифицировано на ч.3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — сообщили в СК России в telegram-канале. Уголовное дело расследуется в Главном следственном управлении СКР. Ранее была задержана Дарья Трепова, которая подозревается в преступлении. Расследование продолжается. Убийство Татарского было спланировано спецслужбами Украины, об этом заявили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). В Кремле взрыв в кафе назвали терактом.