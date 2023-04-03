СК России переквалифицировал уголовное дело о взрыве в Санкт-Петербурге на теракт

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Татарский погиб 2 апреля во время взрыва в кафе Фото:
новость из сюжета
При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский

Уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга, из-за которого погиб военкор Владлен Татарский и пострадало 32 человека, переквалифицировано на теракт. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

«Уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга переквалифицировано на ч.3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — сообщили в СК России в telegram-канале. Уголовное дело расследуется в Главном следственном управлении СКР.

Ранее была задержана Дарья Трепова, которая подозревается в преступлении. Расследование продолжается. Убийство Татарского было спланировано спецслужбами Украины, об этом заявили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). В Кремле взрыв в кафе назвали терактом.

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Уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга, из-за которого погиб военкор Владлен Татарский и пострадало 32 человека, переквалифицировано на теракт. Об этом сообщили в Следственном комитете России. «Уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга переквалифицировано на ч.3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — сообщили в СК России в telegram-канале. Уголовное дело расследуется в Главном следственном управлении СКР. Ранее была задержана Дарья Трепова, которая подозревается в преступлении. Расследование продолжается. Убийство Татарского было спланировано спецслужбами Украины, об этом заявили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). В Кремле взрыв в кафе назвали терактом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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