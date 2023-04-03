Южная Африка придумала способ уберечь Россию от западного оружия на Украине

Южная Африка запретила продажу оружия Польше, чтобы защитить интересы России. Таким решением государство обозначило свою поддержку российской стороне в зоне спецоперации (СВО), сообщили в издании Breaking news.
«Правительство ЮАР приняло решение запретить продажу оружия Польше в качестве средства защиты интересов России. <> По данным источников, администрация ЮАР пошла на этот шаг, чтобы ограничить потенциальные поставки боеприпасов из Польши в Украину на фоне продолжающегося украинско-российского конфликта», — говорится в публикации
Ранее читатели британской газеты Daily Mail заявили, что Россию поддерживает около половины государств. Среди союзников РФ оказалась и Южная Африка. Член парламента от главной оппозиционной партии Республики Конго Джереми Лиссуба подчеркнул, что Россия победила США в борьбе за поддержку развивающихся стран Африки и Азии.
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