FT: Британия прекратила расследование в отношении Фридмана по двум обвинениям

04 апреля 2023 в 11:37 Размер текста - 17 +

Расследование против сооснователя «Альфа-банка» частично прекращено Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Великобритания прекратила расследование против сооснователя «Альфа-групп» Михаила Фридмана по двум из трех пунктов обвинений. Об этом сообщает газета Financial Times. «Великобритания больше не расследует два из трех первоначальных обвинений против Михаила Фридмана спустя четыре месяца после ареста российского олигарха в его лондонском особняке», — говорится в материале. Национальное агентство по борьбе с преступностью прекратило расследование по подозрению в заговоре с целью обмана МВД страны, а также в заговоре с целью дачи ложных показаний. Однако бизнесмена по-прежнему подозревают в «отмывании денег». В начале декабря 2022 года стало известно, что правоохранительные органы Великобритании задержали Фридмана в Лондоне по обвинению в отмывании денег. В пресс-службе «Альфа-банка» арест опровергли. Как сообщали в организации, Фридман на тот момент находился у себя дома, а не под арестом. ТАСС со ссылкой на источники писал, что бизнесмена отпустили под залог.

Великобритания прекратила расследование против сооснователя «Альфа-групп» Михаила Фридмана по двум из трех пунктов обвинений. Об этом сообщает газета Financial Times. «Великобритания больше не расследует два из трех первоначальных обвинений против Михаила Фридмана спустя четыре месяца после ареста российского олигарха в его лондонском особняке», — говорится в материале. Национальное агентство по борьбе с преступностью прекратило расследование по подозрению в заговоре с целью обмана МВД страны, а также в заговоре с целью дачи ложных показаний. Однако бизнесмена по-прежнему подозревают в «отмывании денег». В начале декабря 2022 года стало известно, что правоохранительные органы Великобритании задержали Фридмана в Лондоне по обвинению в отмывании денег. В пресс-службе «Альфа-банка» арест опровергли. Как сообщали в организации, Фридман на тот момент находился у себя дома, а не под арестом. ТАСС со ссылкой на источники писал, что бизнесмена отпустили под залог.