03 апреля 2023

Тюменский миллионер Руссу сохранит влияние в облдуме

© Служба новостей «URA.RU»
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Городская дума. Тюмень , руссу николай
Николай Руссу пролоббировал в облдуму своего подчиненного Фото:

Тюменский миллионер Николай Руссу, сдавший депутатский мандат, сохранит влияние в облдуме. Ему удалось пролоббировать своего протеже и депутата гордумы Тюмени Андрея Лазарева на довыборы в заксобрание. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к тюменской политтусовке.

«Кандидатура Лазарева уже согласована, но собственного согласия на довыборы он еще не дал. В новый созыв гордумы он не пойдет», — поделился источник агентства.

Агентство направило запрос в Тюменскую городскую думу. Ответ на него ожидается.

Андрей Лазарев возглавляет филиал фирмы «Мостострой-11», принадлежащей Николаю Руссу. Сам Руссу сдал мандат в феврале 2023 года.

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Тюменский миллионер Николай Руссу, сдавший депутатский мандат, сохранит влияние в облдуме. Ему удалось пролоббировать своего протеже и депутата гордумы Тюмени Андрея Лазарева на довыборы в заксобрание. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к тюменской политтусовке. «Кандидатура Лазарева уже согласована, но собственного согласия на довыборы он еще не дал. В новый созыв гордумы он не пойдет», — поделился источник агентства. Агентство направило запрос в Тюменскую городскую думу. Ответ на него ожидается. Андрей Лазарев возглавляет филиал фирмы «Мостострой-11», принадлежащей Николаю Руссу. Сам Руссу сдал мандат в феврале 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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