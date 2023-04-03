Тюменский миллионер Руссу сохранит влияние в облдуме

Николай Руссу пролоббировал в облдуму своего подчиненного Фото: Лариса Рычкова © URA.RU

Тюменский миллионер Николай Руссу, сдавший депутатский мандат, сохранит влияние в облдуме. Ему удалось пролоббировать своего протеже и депутата гордумы Тюмени Андрея Лазарева на довыборы в заксобрание. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к тюменской политтусовке.

«Кандидатура Лазарева уже согласована, но собственного согласия на довыборы он еще не дал. В новый созыв гордумы он не пойдет», — поделился источник агентства.

Агентство направило запрос в Тюменскую городскую думу. Ответ на него ожидается.

Андрей Лазарев возглавляет филиал фирмы «Мостострой-11», принадлежащей Николаю Руссу. Сам Руссу сдал мандат в феврале 2023 года.