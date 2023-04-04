На Западе подтвердили продвижение ЧВК «Вагнер» в центральной части Бахмута

В ISW подтвердили продвижение ЧВК «Вагнер» в центре Бахмута
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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
В ISW подтвердили продвижение бойцов «Вагнера» в центральной части Бахмута Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бойцы ЧВК «Вагнер» продвигаются в центре Артемовска (Бахмута) и взяли под контроль городскую администрацию. Эта информация изложена в отчете американского Института изучения войны (ISW).

«Бойцы группы „Вагнера“ продолжили наступление в центре Бахмута и в ночь на 2 апреля взяли под контроль здание администрации города. Руководитель группы Евгений Пригожин в ночь на 2 апреля поднял российский флаг в память об убитом военкоре Максиме Фомине (Владлене Татарском — прим. URA.RU) напротив здания администрации города Бахмут и заявил, что город „юридически взят“», — сказано в отчете организации.

О «юридическом» взятии Бахмута 2 апреля в 23:00 по местному времени заявил Пригожин, отметив, что остатки Вооруженных сил Украины сосредоточены в западных районах. На здание городской администрации водрузили флаг России с надписью «Владлену Татарскому добрая память». Речь шла о военкоре, который погиб в этот же день в Санкт-Петербурге в результате теракта.

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Бойцы ЧВК «Вагнер» продвигаются в центре Артемовска (Бахмута) и взяли под контроль городскую администрацию. Эта информация изложена в отчете американского Института изучения войны (ISW). «Бойцы группы „Вагнера“ продолжили наступление в центре Бахмута и в ночь на 2 апреля взяли под контроль здание администрации города. Руководитель группы Евгений Пригожин в ночь на 2 апреля поднял российский флаг в память об убитом военкоре Максиме Фомине (Владлене Татарском — прим. URA.RU) напротив здания администрации города Бахмут и заявил, что город „юридически взят“», — сказано в отчете организации. О «юридическом» взятии Бахмута 2 апреля в 23:00 по местному времени заявил Пригожин, отметив, что остатки Вооруженных сил Украины сосредоточены в западных районах. На здание городской администрации водрузили флаг России с надписью «Владлену Татарскому добрая память». Речь шла о военкоре, который погиб в этот же день в Санкт-Петербурге в результате теракта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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