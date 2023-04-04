Ракова и Зуев признали вину в миллионных хищениях

Марина Ракова полностью признала вину в деле о хищениях
новость из сюжетаДело вице-президента Сбербанка Марины Раковой
Экс-замминистра просвещения России Марина Ракова и бывший ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев признали вину в хищениях миллионов рублей из бюджета. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с зала Никулинского суда Москвы.
«Обвинение понятно, вину признаю полностью по всем эпизодам», — сказала Марина Ракова. Вместе с ней вину по всем эпизодам признал и Сергей Зуев.
Зуева обвиняют в мошенничестве на сумму в более 21 миллионов рублей. Ракова стала фигурантом в деле о хищении более 50 млн рублей. Ранее она была объявлена в розыск.
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