Ракова и Зуев признали вину в миллионных хищениях

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание по реализации национального проекта «Образование» по УрФО. Курган, ракова марина
Марина Ракова полностью признала вину в деле о хищениях Фото:
новость из сюжета
Дело вице-президента Сбербанка Марины Раковой

Экс-замминистра просвещения России Марина Ракова и бывший ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев признали вину в хищениях миллионов рублей из бюджета. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с зала Никулинского суда Москвы.

«Обвинение понятно, вину признаю полностью по всем эпизодам», — сказала Марина Ракова. Вместе с ней вину по всем эпизодам признал и Сергей Зуев.

Зуева обвиняют в мошенничестве на сумму в более 21 миллионов рублей. Ракова стала фигурантом в деле о хищении более 50 млн рублей. Ранее она была объявлена в розыск.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Экс-замминистра просвещения России Марина Ракова и бывший ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев признали вину в хищениях миллионов рублей из бюджета. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с зала Никулинского суда Москвы. «Обвинение понятно, вину признаю полностью по всем эпизодам», — сказала Марина Ракова. Вместе с ней вину по всем эпизодам признал и Сергей Зуев. Зуева обвиняют в мошенничестве на сумму в более 21 миллионов рублей. Ракова стала фигурантом в деле о хищении более 50 млн рублей. Ранее она была объявлена в розыск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...