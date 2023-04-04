Ракова и Зуев признали вину в миллионных хищениях

04 апреля 2023 в 13:50 Размер текста - 17 +

Марина Ракова полностью признала вину в деле о хищениях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Дело вице-президента Сбербанка Марины Раковой Экс-замминистра просвещения России Марина Ракова и бывший ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев признали вину в хищениях миллионов рублей из бюджета. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с зала Никулинского суда Москвы. «Обвинение понятно, вину признаю полностью по всем эпизодам», — сказала Марина Ракова. Вместе с ней вину по всем эпизодам признал и Сергей Зуев. Зуева обвиняют в мошенничестве на сумму в более 21 миллионов рублей. Ракова стала фигурантом в деле о хищении более 50 млн рублей. Ранее она была объявлена в розыск.

Экс-замминистра просвещения России Марина Ракова и бывший ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев признали вину в хищениях миллионов рублей из бюджета. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с зала Никулинского суда Москвы. «Обвинение понятно, вину признаю полностью по всем эпизодам», — сказала Марина Ракова. Вместе с ней вину по всем эпизодам признал и Сергей Зуев. Зуева обвиняют в мошенничестве на сумму в более 21 миллионов рублей. Ракова стала фигурантом в деле о хищении более 50 млн рублей. Ранее она была объявлена в розыск.