Путин пообещал полтора года без роста тарифов ЖКХ

04 апреля 2023 в 14:18 Размер текста - 17 +

Тарифы на услуги ЖКХ не будут расти полтора года из-за передвинутых сроков индексации Фото: Денис Моргунов © URA.RU Роста цен на тарифы ЖКХ в ближайшие полтора года не ожидается. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Платеж по тарифам за электроэнергию, воду и тепло мы сдвинули. Все, что должны были проиндексировать в июле этого года, мы сделали в конце прошлого года. Следующую индексацию, которая должна быть с 1 января 2024 года, мы передвинули на 1 июля 2024 года», — подчеркнул Владимир Путин во время посещения завода «Тулажелдормаш». Трансляцию встречи проводил телеканал «Россия 24». Тем не менее он пояснил, что если цены не будут индексироваться, то сфера ЖКХ разрушится окончательно. Ранее российский президент пообещал, что зарплата россиян вырастет на 3-5%. Также сообщалось, что жители, у которых отсутствует счетчик, с 1 апреля этого года будут оплачивать ЖКУ по безграничным нормативам.

Роста цен на тарифы ЖКХ в ближайшие полтора года не ожидается. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Платеж по тарифам за электроэнергию, воду и тепло мы сдвинули. Все, что должны были проиндексировать в июле этого года, мы сделали в конце прошлого года. Следующую индексацию, которая должна быть с 1 января 2024 года, мы передвинули на 1 июля 2024 года», — подчеркнул Владимир Путин во время посещения завода «Тулажелдормаш». Трансляцию встречи проводил телеканал «Россия 24». Тем не менее он пояснил, что если цены не будут индексироваться, то сфера ЖКХ разрушится окончательно. Ранее российский президент пообещал, что зарплата россиян вырастет на 3-5%. Также сообщалось, что жители, у которых отсутствует счетчик, с 1 апреля этого года будут оплачивать ЖКУ по безграничным нормативам.