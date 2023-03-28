28 марта 2023

Тюменские фермеры уходят от санкций, массово отказываясь от земли

© Служба новостей «URA.RU»
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Заброшенный дачный участок бывшего руководителя Шуховского полигона. Курган, забор
Аграриям не хватает денег на обработку участков и обслуживание сельскохозяйственной техники Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Тюменские фермеры продолжают отказываться от обработки земельных участков и массово покидают свои угодья из-за убытков на фоне западных санкций. Об этом говорит статистика, озвученная специалистами регионального управления Россельхознадзора.

«С начала 2023 года выявлено 126 заброшенных земельных участков. А серии космоснимков за предыдущие годы позволили зафиксировать такие земли во многих районах области. Общая площадь бесхозных участков превышает на данный момент 30 млн квадратных метров», — гласят данные статистики.

Главной причиной такой ситуации аграрии называют санкции, введенные против России США и странами ЕС. «Чинить технику стало дорого, содержать землю тоже, в небольших участках сейчас вообще смысла нет — выжить можно только в формате крупных компаний и агрохолдингов», — поделился с URA.RU мнением на правах анонимности фермер из Юргинского района Тюменской области.

По словам депутата тюменской облдумы Владимира Ковина, вопрос о дополнительной поддержке тюменских фермеров в апреле 2023 года рассмотрит профильный думский комитет. Ранее агентство рассказало, что правительство области готово помочь аграриям приобрести новую технику.

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Тюменские фермеры продолжают отказываться от обработки земельных участков и массово покидают свои угодья из-за убытков на фоне западных санкций. Об этом говорит статистика, озвученная специалистами регионального управления Россельхознадзора. «С начала 2023 года выявлено 126 заброшенных земельных участков. А серии космоснимков за предыдущие годы позволили зафиксировать такие земли во многих районах области. Общая площадь бесхозных участков превышает на данный момент 30 млн квадратных метров», — гласят данные статистики. Главной причиной такой ситуации аграрии называют санкции, введенные против России США и странами ЕС. «Чинить технику стало дорого, содержать землю тоже, в небольших участках сейчас вообще смысла нет — выжить можно только в формате крупных компаний и агрохолдингов», — поделился с URA.RU мнением на правах анонимности фермер из Юргинского района Тюменской области. По словам депутата тюменской облдумы Владимира Ковина, вопрос о дополнительной поддержке тюменских фермеров в апреле 2023 года рассмотрит профильный думский комитет. Ранее агентство рассказало, что правительство области готово помочь аграриям приобрести новую технику.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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