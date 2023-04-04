Медведев призвал истреблять террористов как бешеных собак

04 апреля 2023 в 17:23 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев заявил, что с террористами нельзя договориться Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский Справедливое отношение к террористам заключается в их уничтожении без сострадания. Об этом рассказал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, подчеркнув, что террористы должны быть ликвидированы подобно бешеным собакам. «С террористами не договариваются. Их истребляют как бешеных собак с текущей изо рта ядовитой слюной. […] К ним не применимо прощение и сострадание. Именно это и есть высшая справедливость», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Медведев отметил, что террористы желают поражения своей родине. Новость по теме Что известно о Дарье Треповой, подозреваемой в убийстве военкора Татарского Ранее генерал-лейтенант запаса, член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев призвал вернуть термин «враг народа» по отношению к террористам. Такое предложение он вынес в связи с терактом, совершенным в Санкт-Петербурге 2 апреля. В результате теракта погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин). В совершении теракта обвиняется Дарья Трепова, Следком России предъявил ей официальное обвинение, передает телеканал 360.

Справедливое отношение к террористам заключается в их уничтожении без сострадания. Об этом рассказал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, подчеркнув, что террористы должны быть ликвидированы подобно бешеным собакам. «С террористами не договариваются. Их истребляют как бешеных собак с текущей изо рта ядовитой слюной. […] К ним не применимо прощение и сострадание. Именно это и есть высшая справедливость», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Медведев отметил, что террористы желают поражения своей родине. Ранее генерал-лейтенант запаса, член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев призвал вернуть термин «враг народа» по отношению к террористам. Такое предложение он вынес в связи с терактом, совершенным в Санкт-Петербурге 2 апреля. В результате теракта погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин). В совершении теракта обвиняется Дарья Трепова, Следком России предъявил ей официальное обвинение, передает телеканал 360.