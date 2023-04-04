Российские бойцы сняли ремейк на «Бэтмена» в зоне СВО

Российские военные сняли пародию на «Бэтмена»
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные сняли видеопародию на «Бэтмена» в зоне специальной военной операции. Автором видеоролика стал командир разведгруппы 174 батальона Иван Порядин.
«Мне пришлось вернуться. Теперь я воюю на стороне русских. Потому что с ними правда», — сообщает главный герой видеоролика. Видеоролик попал в распоряжение корреспондента URA.RU.
Иван Порядин стал героем соцсетей. Его сфотографировали во время того, как он стрелял из пулемета, фотография попала в интернет. Эту фотографию перерисовали, рисунок стал популярен в соцсетях.
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