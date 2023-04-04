Российские бойцы сняли ремейк на «Бэтмена» в зоне СВО

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Российские военные сняли пародию на «Бэтмена» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные сняли видеопародию на «Бэтмена» в зоне специальной военной операции. Автором видеоролика стал командир разведгруппы 174 батальона Иван Порядин.

«Мне пришлось вернуться. Теперь я воюю на стороне русских. Потому что с ними правда», — сообщает главный герой видеоролика. Видеоролик попал в распоряжение корреспондента URA.RU.

Иван Порядин стал героем соцсетей. Его сфотографировали во время того, как он стрелял из пулемета, фотография попала в интернет. Эту фотографию перерисовали, рисунок стал популярен в соцсетях.

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Российские военные сняли видеопародию на «Бэтмена» в зоне специальной военной операции. Автором видеоролика стал командир разведгруппы 174 батальона Иван Порядин. «Мне пришлось вернуться. Теперь я воюю на стороне русских. Потому что с ними правда», — сообщает главный герой видеоролика. Видеоролик попал в распоряжение корреспондента URA.RU. Иван Порядин стал героем соцсетей. Его сфотографировали во время того, как он стрелял из пулемета, фотография попала в интернет. Эту фотографию перерисовали, рисунок стал популярен в соцсетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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