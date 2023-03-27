Командир разведгруппы рассказал, как стал популярен в соцсетях. Видео

Командир разведгруппы получил популярность в интернете благодаря рисунку
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, десант, разведчик, спецназ, stock, сбойка
Российский разведчик стал популярен в интернете благодаря фото Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Командира разведгруппы ВС РФ сфотографировали во время того, как он стрелял из пулемета. Фотография попала в интернет и стала вдохновением для рисунка, который стал популярен в соцсетях. Об этом рассказал командир.

«Из ручного пулемета Калашников я противнику в кисть и попал. Меня сфотографировал кто-то, скинул в Сеть. Кто-то нашел фотографию и перерисовал. Народное творчество», — рассказал командир разведгруппы корреспонденту URA.RU.

Ранее сообщалось, что российские разведчики сорвали поездку украинских командиров на передовую. Их отследили с помощью квадрокоптера и передали их координаты российской артиллерии, передает телеканал 360.

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Командира разведгруппы ВС РФ сфотографировали во время того, как он стрелял из пулемета. Фотография попала в интернет и стала вдохновением для рисунка, который стал популярен в соцсетях. Об этом рассказал командир. «Из ручного пулемета Калашников я противнику в кисть и попал. Меня сфотографировал кто-то, скинул в Сеть. Кто-то нашел фотографию и перерисовал. Народное творчество», — рассказал командир разведгруппы корреспонденту URA.RU. Ранее сообщалось, что российские разведчики сорвали поездку украинских командиров на передовую. Их отследили с помощью квадрокоптера и передали их координаты российской артиллерии, передает телеканал 360.
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