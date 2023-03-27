Командир разведгруппы рассказал, как стал популярен в соцсетях. Видео Командир разведгруппы получил популярность в интернете благодаря рисунку 27 марта 2023 в 20:35 Размер текста - 17 + Российский разведчик стал популярен в интернете благодаря фото Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командира разведгруппы ВС РФ сфотографировали во время того, как он стрелял из пулемета. Фотография попала в интернет и стала вдохновением для рисунка, который стал популярен в соцсетях. Об этом рассказал командир. «Из ручного пулемета Калашников я противнику в кисть и попал. Меня сфотографировал кто-то, скинул в Сеть. Кто-то нашел фотографию и перерисовал. Народное творчество», — рассказал командир разведгруппы корреспонденту URA.RU. Ранее сообщалось, что российские разведчики сорвали поездку украинских командиров на передовую. Их отследили с помощью квадрокоптера и передали их координаты российской артиллерии, передает телеканал 360. Командира разведгруппы ВС РФ сфотографировали во время того, как он стрелял из пулемета. Фотография попала в интернет и стала вдохновением для рисунка, который стал популярен в соцсетях. Об этом рассказал командир. «Из ручного пулемета Калашников я противнику в кисть и попал. Меня сфотографировал кто-то, скинул в Сеть. Кто-то нашел фотографию и перерисовал. Народное творчество», — рассказал командир разведгруппы корреспонденту URA.RU. Ранее сообщалось, что российские разведчики сорвали поездку украинских командиров на передовую. Их отследили с помощью квадрокоптера и передали их координаты российской артиллерии, передает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям