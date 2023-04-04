Власти Кургана распродадут землю в трех микрорайонах города

На земельных участках планируется индивидуальная жилищная застройка Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В трех микрорайонах Кургана планируют распродать шесть земельных участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом сообщается на сайте мэрии.

«Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1464 кв. м, с разрешенным использованием — для ИЖС. Адрес: город Курган, поселок Чистое поле, улица Байконуровская, земельный участок № 16», — говорится в постановлении администрации города.

В этом же поселке на торги выставят еще две территории под ИЖС общей площадью около двух тысяч квадратных метров. Еще по одному земельному участку будут продавать в микрорайоне Левашово и Глинки. В первом находится участок площадью 720 квадратных метров, во втором — площадью 797 квадратных метров. Проводить аукционы поручено городскому департаменту архитектуры, строительства и земельных отношений.

Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана ради многоэтажек снесут около 40 домов. Общая площадь комплексной застройки составит более 39 тысяч квадратных метров.