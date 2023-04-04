Президент Финляндии: вступление страны в НАТО не направлено против России

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НАТО. Москва. stock, stock, Саули Ниинистё
Финляндия вступила в НАТО 4 апреля Фото:
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Вступление Финляндии в НАТО не направлено против определенной стороны. С таким заявлением выступила канцелярия президента Финляндии Саули Нийнисте.

«Членство Финляндии не направлено против кого-либо. Оно также не меняет основ и целей внешней политики и политики безопасности Финляндии», — говорится в сообщении канцелярии, ее слова приводит twitter-аккаунт Oana Lungescu, который публикует выступления докладчиков по вопросам НАТО.

В сообщении сказано, что вступление страны в НАТО заставит изменить законодательство Финляндии. Также Хельсинки придется провести работу по интеграции оборонного потенциала страны в состав альянса. В сообщении сказано, что вступление Финляндии в НАТО направлено на обеспечение обороноспособности страны.

Финляндия вступила в НАТО 4 апреля. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поздравил страну со вступлением.

Где границы России пересекаются с НАТО - карта
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Вступление Финляндии в НАТО не направлено против определенной стороны. С таким заявлением выступила канцелярия президента Финляндии Саули Нийнисте. «Членство Финляндии не направлено против кого-либо. Оно также не меняет основ и целей внешней политики и политики безопасности Финляндии», — говорится в сообщении канцелярии, ее слова приводит twitter-аккаунт Oana Lungescu, который публикует выступления докладчиков по вопросам НАТО. В сообщении сказано, что вступление страны в НАТО заставит изменить законодательство Финляндии. Также Хельсинки придется провести работу по интеграции оборонного потенциала страны в состав альянса. В сообщении сказано, что вступление Финляндии в НАТО направлено на обеспечение обороноспособности страны. Финляндия вступила в НАТО 4 апреля. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поздравил страну со вступлением.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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