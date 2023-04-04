04 апреля 2023

Минздрав РФ: за помощью после взрыва в кафе Санкт-Петербурга обратились 42 человека

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Три человека находятся в тяжелом состоянии Фото:
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При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский

Количество пострадавших после взрыва в кафе Санкт-Петербурга, где погиб военкор Владлен Татарский, выросло до 42 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ. По данным ведомства, три человека находятся в тяжелом состоянии.

«В результате инцидента в кафе в Санкт-Петербурге за медицинской помощью обратились 42 человека. На стационарном лечении в больницах остаются 24 человека, в том числе один несовершеннолетний. Состояние трех пациентов тяжелое», — сообщили в Минздраве РФ. Данные приводит РИА Новости.

Взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, прогремел 2 апреля в кафе на Университетской набережной. Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Теракт». За совершение преступления задержана Дарья Трепова, сегодня ей было предъявлено обвинение. Трепову заключили в СИЗО до 2 июня.

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Количество пострадавших после взрыва в кафе Санкт-Петербурга, где погиб военкор Владлен Татарский, выросло до 42 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ. По данным ведомства, три человека находятся в тяжелом состоянии. «В результате инцидента в кафе в Санкт-Петербурге за медицинской помощью обратились 42 человека. На стационарном лечении в больницах остаются 24 человека, в том числе один несовершеннолетний. Состояние трех пациентов тяжелое», — сообщили в Минздраве РФ. Данные приводит РИА Новости. Взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, прогремел 2 апреля в кафе на Университетской набережной. Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Теракт». За совершение преступления задержана Дарья Трепова, сегодня ей было предъявлено обвинение. Трепову заключили в СИЗО до 2 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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