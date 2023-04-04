04 апреля 2023

Родителям погибших в СВО курганцев вручили ордена

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Прощание с Дарьей Дугиной в телецентре "Останкино". Москва, орден мужества
Бойцов посмертно наградили орденами Мужества Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Катайском муниципальном округе (Курганская область) родным погибших в ходе специальной военной операции (СВО) Ильи Степанова и Федора Климова вручили ордена Мужества. Об этом сообщает администрация округа в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Присутствующие почтили память о Илье Степанове и Федоре Климове, погибших в ходе СВО. Указом президента РФ Владимира Путина бойцы посмертно представлены к ордену Мужества. Военный комиссар Далматовского и Катайского округов Сергей Захаров передал ордена родителям погибших бойцов», — сообщает администрация.

Илья Степанов был пулеметчиком мотострелкового отделения, а Федор Климов — связистом станции электропомех радиосвязи с авиацией. Военнослужащие погибли при исполнении долга на территории Донецкой Народной республики.

Ранее URA.RU писало, что в селе Введенское Кетовского округа (Курганская область) родным погибшего в ходе СВО солдата Владислава Дятлова вручили орден Мужества. В его честь была открыта мемориальная доска.

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В Катайском муниципальном округе (Курганская область) родным погибших в ходе специальной военной операции (СВО) Ильи Степанова и Федора Климова вручили ордена Мужества. Об этом сообщает администрация округа в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Присутствующие почтили память о Илье Степанове и Федоре Климове, погибших в ходе СВО. Указом президента РФ Владимира Путина бойцы посмертно представлены к ордену Мужества. Военный комиссар Далматовского и Катайского округов Сергей Захаров передал ордена родителям погибших бойцов», — сообщает администрация. Илья Степанов был пулеметчиком мотострелкового отделения, а Федор Климов — связистом станции электропомех радиосвязи с авиацией. Военнослужащие погибли при исполнении долга на территории Донецкой Народной республики. Ранее URA.RU писало, что в селе Введенское Кетовского округа (Курганская область) родным погибшего в ходе СВО солдата Владислава Дятлова вручили орден Мужества. В его честь была открыта мемориальная доска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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