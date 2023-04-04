Родителям погибших в СВО курганцев вручили ордена

Бойцов посмертно наградили орденами Мужества Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Катайском муниципальном округе (Курганская область) родным погибших в ходе специальной военной операции (СВО) Ильи Степанова и Федора Климова вручили ордена Мужества. Об этом сообщает администрация округа в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Присутствующие почтили память о Илье Степанове и Федоре Климове, погибших в ходе СВО. Указом президента РФ Владимира Путина бойцы посмертно представлены к ордену Мужества. Военный комиссар Далматовского и Катайского округов Сергей Захаров передал ордена родителям погибших бойцов», — сообщает администрация.

Илья Степанов был пулеметчиком мотострелкового отделения, а Федор Климов — связистом станции электропомех радиосвязи с авиацией. Военнослужащие погибли при исполнении долга на территории Донецкой Народной республики.

Ранее URA.RU писало, что в селе Введенское Кетовского округа (Курганская область) родным погибшего в ходе СВО солдата Владислава Дятлова вручили орден Мужества. В его честь была открыта мемориальная доска.