Мирошник сформулировал требования Запада к Украине

05 апреля 2023 в 04:10 Размер текста - 17 +

Истерики главы украинского МИД не изменят отношение членов НАТО к договору Фото: Официальный сайт президента Украины Запад не собирается проникаться к Киеву сочувствием в не зависимости от того, какие бы заявления ни делал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Об этом высказался бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник. «От Киева в НАТО обязуют выполнять свою часть договора — отправлять на бойню живую силу. Для Запада считается недопустимым посылать на смерть своих граждан, для этого они наняли Украину и оплачивают ее „услуги“ финансовыми и военными поставками. Никакие истерики Кулебы не поменяют отношение членов НАТО к этому договору, тем более что украинский режим находится в абсолютно зависимом положении от англосаксонского мира», — высказал Мирошник журналистам ТАСС. Ранее писали, что признания министра обороны Украины Алексея Резникова подтверждают марионеточный статус украинской власти в руках Запада, выполняя миссию которого украинцы жертвуют своей кровью. Такое мнение выразил экс-посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник. Резников ранее заявил, что украинцы платят кровью, выполняя миссию НАТО.

Запад не собирается проникаться к Киеву сочувствием в не зависимости от того, какие бы заявления ни делал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Об этом высказался бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник. «От Киева в НАТО обязуют выполнять свою часть договора — отправлять на бойню живую силу. Для Запада считается недопустимым посылать на смерть своих граждан, для этого они наняли Украину и оплачивают ее „услуги“ финансовыми и военными поставками. Никакие истерики Кулебы не поменяют отношение членов НАТО к этому договору, тем более что украинский режим находится в абсолютно зависимом положении от англосаксонского мира», — высказал Мирошник журналистам ТАСС. Ранее писали, что признания министра обороны Украины Алексея Резникова подтверждают марионеточный статус украинской власти в руках Запада, выполняя миссию которого украинцы жертвуют своей кровью. Такое мнение выразил экс-посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник. Резников ранее заявил, что украинцы платят кровью, выполняя миссию НАТО.