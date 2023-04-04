04 апреля 2023

Мирошник сформулировал требования Запада к Украине

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Истерики главы украинского МИД не изменят отношение членов НАТО к договору Фото:

Запад не собирается проникаться к Киеву сочувствием в не зависимости от того, какие бы заявления ни делал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Об этом высказался бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

«От Киева в НАТО обязуют выполнять свою часть договора — отправлять на бойню живую силу. Для Запада считается недопустимым посылать на смерть своих граждан, для этого они наняли Украину и оплачивают ее „услуги“ финансовыми и военными поставками. Никакие истерики Кулебы не поменяют отношение членов НАТО к этому договору, тем более что украинский режим находится в абсолютно зависимом положении от англосаксонского мира», — высказал Мирошник журналистам ТАСС.

Ранее писали, что признания министра обороны Украины Алексея Резникова подтверждают марионеточный статус украинской власти в руках Запада, выполняя миссию которого украинцы жертвуют своей кровью. Такое мнение выразил экс-посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник. Резников ранее заявил, что украинцы платят кровью, выполняя миссию НАТО.

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Запад не собирается проникаться к Киеву сочувствием в не зависимости от того, какие бы заявления ни делал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Об этом высказался бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник. «От Киева в НАТО обязуют выполнять свою часть договора — отправлять на бойню живую силу. Для Запада считается недопустимым посылать на смерть своих граждан, для этого они наняли Украину и оплачивают ее „услуги“ финансовыми и военными поставками. Никакие истерики Кулебы не поменяют отношение членов НАТО к этому договору, тем более что украинский режим находится в абсолютно зависимом положении от англосаксонского мира», — высказал Мирошник журналистам ТАСС. Ранее писали, что признания министра обороны Украины Алексея Резникова подтверждают марионеточный статус украинской власти в руках Запада, выполняя миссию которого украинцы жертвуют своей кровью. Такое мнение выразил экс-посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник. Резников ранее заявил, что украинцы платят кровью, выполняя миссию НАТО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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