Запад не собирается проникаться к Киеву сочувствием в не зависимости от того, какие бы заявления ни делал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Об этом высказался бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.
«От Киева в НАТО обязуют выполнять свою часть договора — отправлять на бойню живую силу. Для Запада считается недопустимым посылать на смерть своих граждан, для этого они наняли Украину и оплачивают ее „услуги“ финансовыми и военными поставками. Никакие истерики Кулебы не поменяют отношение членов НАТО к этому договору, тем более что украинский режим находится в абсолютно зависимом положении от англосаксонского мира», — высказал Мирошник журналистам ТАСС.
Ранее писали, что признания министра обороны Украины Алексея Резникова подтверждают марионеточный статус украинской власти в руках Запада, выполняя миссию которого украинцы жертвуют своей кровью. Такое мнение выразил экс-посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник. Резников ранее заявил, что украинцы платят кровью, выполняя миссию НАТО.
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