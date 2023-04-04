Экс-подполковник США указал на незавидную участь ВСУ после их наступления

Экс-подполковник США Дэвис: наступление Украины значительно ослабит ВСУ

05 апреля 2023 в 08:29 Размер текста - 17 +

После наступления Украина не сможет собрать сильную группировку, считает Дэниел Дэвис Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Готовящееся контрнаступление значительно ослабит Вооруженные силы Украины (ВСУ) независимо от того насколько успешно оно пройдет. Такое мнение выразил старший научный сотрудник отдела оборонных приоритетов и бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис. «Неудачное наступление может оставить ВСУ в таком ослабленном состоянии, что они могут не продержаться и года как сплоченная сила. Успешное наступление также может сделать их настолько ослабленными, что они станут уязвимыми для российской контратаки», — заявил Дэвис в статье для 19FortyFive . Он подчеркнул, что к такому положению украинская армия пришла из-за того, что военное командование Украины было вынуждено отправлять в горячие точки новобранцев и неподготовленных солдат для того, чтобы в этот момент в тылу готовить ударную наступательную группировку из опытных бойцов, которая в ходе наступления непременно понесет потери. Если потери окажутся слишком высоки, то Украина не сможет собрать очередную столь же сильную группировку, заключил Дэвис. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что наступление ВСУ может начаться в конце весны. Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно перестать надеяться на успешное наступление ВСУ и перейти к построению планов о бегстве, передает RT. Постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит заявила, что контрнаступление Украины ожидается в ближайшие недели, сообщает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Готовящееся контрнаступление значительно ослабит Вооруженные силы Украины (ВСУ) независимо от того насколько успешно оно пройдет. Такое мнение выразил старший научный сотрудник отдела оборонных приоритетов и бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис. «Неудачное наступление может оставить ВСУ в таком ослабленном состоянии, что они могут не продержаться и года как сплоченная сила. Успешное наступление также может сделать их настолько ослабленными, что они станут уязвимыми для российской контратаки», — заявил Дэвис в статье для 19FortyFive. Он подчеркнул, что к такому положению украинская армия пришла из-за того, что военное командование Украины было вынуждено отправлять в горячие точки новобранцев и неподготовленных солдат для того, чтобы в этот момент в тылу готовить ударную наступательную группировку из опытных бойцов, которая в ходе наступления непременно понесет потери. Если потери окажутся слишком высоки, то Украина не сможет собрать очередную столь же сильную группировку, заключил Дэвис. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что наступление ВСУ может начаться в конце весны. Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно перестать надеяться на успешное наступление ВСУ и перейти к построению планов о бегстве, передает RT. Постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит заявила, что контрнаступление Украины ожидается в ближайшие недели, сообщает телеканал 360.