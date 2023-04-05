Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Польшу, где встретится с президентом Анджеем Дудой. Информацию о визите Зеленского в Варшаву сообщило радио RMF FM.
«Зеленский уже находится в Польше. До полудня президент Анджей Дуда официально примет Владимира Зеленского в Президентском дворце и начнется марафон политических консультаций: между главами государств, делегаций, а также министрами в рамках межправительственных консультаций», — передает
Уточняются также темы переговоров. В частности, военная помощь Украине, восстановление после конфликта и потенциальное членство Украины в НАТО и Евросоюзе. Ранее СМИ сообщали о тайной миссии Зеленского в Польше. Ожидается, что таким образом он начинает подготовку к будущим переговорам с Россией о политическом урегулировании украинского конфликта.
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