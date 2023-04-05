Зеленский прибыл в Польшу

05 апреля 2023 в 10:54 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский проведет переговоры с Анджеем Дудой 5 апреля Фото: Официальный сайт президента Украины Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Польшу, где встретится с президентом Анджеем Дудой. Информацию о визите Зеленского в Варшаву сообщило радио RMF FM. «Зеленский уже находится в Польше. До полудня президент Анджей Дуда официально примет Владимира Зеленского в Президентском дворце и начнется марафон политических консультаций: между главами государств, делегаций, а также министрами в рамках межправительственных консультаций», — передает радио . Уточняются также темы переговоров. В частности, военная помощь Украине, восстановление после конфликта и потенциальное членство Украины в НАТО и Евросоюзе. Ранее СМИ сообщали о тайной миссии Зеленского в Польше. Ожидается, что таким образом он начинает подготовку к будущим переговорам с Россией о политическом урегулировании украинского конфликта.

Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Польшу, где встретится с президентом Анджеем Дудой. Информацию о визите Зеленского в Варшаву сообщило радио RMF FM. «Зеленский уже находится в Польше. До полудня президент Анджей Дуда официально примет Владимира Зеленского в Президентском дворце и начнется марафон политических консультаций: между главами государств, делегаций, а также министрами в рамках межправительственных консультаций», — передает радио. Уточняются также темы переговоров. В частности, военная помощь Украине, восстановление после конфликта и потенциальное членство Украины в НАТО и Евросоюзе. Ранее СМИ сообщали о тайной миссии Зеленского в Польше. Ожидается, что таким образом он начинает подготовку к будущим переговорам с Россией о политическом урегулировании украинского конфликта.