Зеленский прибыл в Польшу

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Владимир Зеленский проведет переговоры с Анджеем Дудой 5 апреля Фото:

Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Польшу, где встретится с президентом Анджеем Дудой. Информацию о визите Зеленского в Варшаву сообщило радио RMF FM.

«Зеленский уже находится в Польше. До полудня президент Анджей Дуда официально примет Владимира Зеленского в Президентском дворце и начнется марафон политических консультаций: между главами государств, делегаций, а также министрами в рамках межправительственных консультаций», — передает радио.

Уточняются также темы переговоров. В частности, военная помощь Украине, восстановление после конфликта и потенциальное членство Украины в НАТО и Евросоюзе. Ранее СМИ сообщали о тайной миссии Зеленского в Польше. Ожидается, что таким образом он начинает подготовку к будущим переговорам с Россией о политическом урегулировании украинского конфликта.

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Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Польшу, где встретится с президентом Анджеем Дудой. Информацию о визите Зеленского в Варшаву сообщило радио RMF FM. «Зеленский уже находится в Польше. До полудня президент Анджей Дуда официально примет Владимира Зеленского в Президентском дворце и начнется марафон политических консультаций: между главами государств, делегаций, а также министрами в рамках межправительственных консультаций», — передает радио. Уточняются также темы переговоров. В частности, военная помощь Украине, восстановление после конфликта и потенциальное членство Украины в НАТО и Евросоюзе. Ранее СМИ сообщали о тайной миссии Зеленского в Польше. Ожидается, что таким образом он начинает подготовку к будущим переговорам с Россией о политическом урегулировании украинского конфликта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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