Представители КВН анонсировали дату игры выпускников в Екатеринбурге

Встреча выпускников КВН пройдет в Екатеринбурге 30 июня

06 марта 2023 в 14:39 Размер текста - 17 +

Кто именно сыграет в Екатеринбурге, представители Высшей лиги КВН пока не оглашают Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Екатеринбурге в четвертый раз пройдет встреча выпускников КВН. Мероприятия состоится 30 июня, а затем его покажут в эфире Первого канала. Анонс появился на сайте «Телевизионного творческого объединения «АМиК». «30 июня в Екатеринбурге будет сыграна игра-встреча выпускников КВН 2023 года. Состав игры будет сформирован позднее», — указано на сайте. Где именно пройдет игра — не уточняется. Последний раз игра КВН проходила в Екатеринбурге 15 июля, на нее потратили около 40 млн рублей. Тогда на встречу чемпионов не смог приехать легендарный ведущий Александр Масляков, его заменил Валдис Пельш, но изначально он должен был сидеть в жюри. В 2022 году в игре участвовали команды Высшей лиги КВН разных лет: «Русская Дорога», Сборная Снежногорска и команда «Раисы»». В последний раз из эфира вырезали шутку про журналиста Владимира Соловьева, который оскорблял Екатеринбург.

В Екатеринбурге в четвертый раз пройдет встреча выпускников КВН. Мероприятия состоится 30 июня, а затем его покажут в эфире Первого канала. Анонс появился на сайте «Телевизионного творческого объединения «АМиК». «30 июня в Екатеринбурге будет сыграна игра-встреча выпускников КВН 2023 года. Состав игры будет сформирован позднее», — указано на сайте. Где именно пройдет игра — не уточняется. Последний раз игра КВН проходила в Екатеринбурге 15 июля, на нее потратили около 40 млн рублей. Тогда на встречу чемпионов не смог приехать легендарный ведущий Александр Масляков, его заменил Валдис Пельш, но изначально он должен был сидеть в жюри. В 2022 году в игре участвовали команды Высшей лиги КВН разных лет: «Русская Дорога», Сборная Снежногорска и команда «Раисы»». В последний раз из эфира вырезали шутку про журналиста Владимира Соловьева, который оскорблял Екатеринбург.