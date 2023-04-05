«Единая Россия» отправила на фронт УАЗ, коптеры и тепловизоры. Фото

05 апреля 2023 в 15:37 Размер текста - 17 +

«Единая Россия» ежедневно отправляет на передовую помощь для военнослужащих Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине «Единая Россия» направила очередную партию гуманитарной помощи в Донбасс. На фронт оправлены приборы ночного видения, автомобили, тепловизоры и прочее важное военное оборудование. «Помощь фронту оказывается ежедневно. Из крымского Судака на днях отправился груз с приборами ночного видения и медикаментами. Из Удмуртии — автомобили УАЗ, коптеры, тепловизоры, маскировочные сети и костюмы, печь для полевой бани, окопные свечи. Из Москвы на участок фронта Сватово-Кременная в ЛНР привезли специальные акустические системы и генераторы, из Татарстана — автомобиль для бойцов из Набережных Челнов», — сообщается на сайте партии. Курганская область регулярно отправлять на фронт мясные и рыбные консервы. О помощи региона в СВО сообщил секретарь Курганского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Ильтяков. «Буквально на днях военнослужащим отправили медицинские автомобили УАЗ, которые будут применяться для эвакуации раненых, чтобы своевременно и вовремя доставлять их до ближайшего госпиталя. Хочется отметить, что органы социальной защиты населения, местного самоуправления, а также наши партийные ячейки на местах в ежедневном режиме на связи с семьями мобилизованных, их родителями», — сказал Ильтяков. С первого дня спецоперации в Донбасс было направлено свыше 20 тысяч тонн гуманитарного груза. В Донецкой и Луганской народной республике, Херсонской и Запорожской области открыто 25 гуманитарных центров, в которых можно получить гумпомощь. Ежедневно со всей России отправляются фуры с самыми необходимыми товарами первой необходимости. Для детей доставляется множество игрушек, одежды и сладостей. Помощь в распределении гуманитарной помощи оказывают волонтеры из «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты». Фото: «Единая Россия» Фото: «Единая Россия» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

«Единая Россия» направила очередную партию гуманитарной помощи в Донбасс. На фронт оправлены приборы ночного видения, автомобили, тепловизоры и прочее важное военное оборудование. «Помощь фронту оказывается ежедневно. Из крымского Судака на днях отправился груз с приборами ночного видения и медикаментами. Из Удмуртии — автомобили УАЗ, коптеры, тепловизоры, маскировочные сети и костюмы, печь для полевой бани, окопные свечи. Из Москвы на участок фронта Сватово-Кременная в ЛНР привезли специальные акустические системы и генераторы, из Татарстана — автомобиль для бойцов из Набережных Челнов», — сообщается на сайте партии. Курганская область регулярно отправлять на фронт мясные и рыбные консервы. О помощи региона в СВО сообщил секретарь Курганского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Ильтяков. «Буквально на днях военнослужащим отправили медицинские автомобили УАЗ, которые будут применяться для эвакуации раненых, чтобы своевременно и вовремя доставлять их до ближайшего госпиталя. Хочется отметить, что органы социальной защиты населения, местного самоуправления, а также наши партийные ячейки на местах в ежедневном режиме на связи с семьями мобилизованных, их родителями», — сказал Ильтяков. С первого дня спецоперации в Донбасс было направлено свыше 20 тысяч тонн гуманитарного груза. В Донецкой и Луганской народной республике, Херсонской и Запорожской области открыто 25 гуманитарных центров, в которых можно получить гумпомощь. Ежедневно со всей России отправляются фуры с самыми необходимыми товарами первой необходимости. Для детей доставляется множество игрушек, одежды и сладостей. Помощь в распределении гуманитарной помощи оказывают волонтеры из «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты».