Кремль: перспектив переговоров по Украине пока нет

В Кремле пока не видят никаких перспектив для начала переговоров по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о возможности возобновления переговорного процесса с Киевом или с Западом.
«Нет. Мы никаких перспектив не видим для этого. Здесь нечего добавить к этому», — отметил Песков.
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский приехал в Польшу на переговоры с польским президентом Анджеем Дудой. Экс-замминистра обороны Польши генерал Скрипчак выдвинул версию, что эти переговоры Зеленскому понадобились, чтобы обсудить, как вернуться к переговорам с Россией и их условия. В то же время МИД Китая заявил, что в КНР готовы обсуждать с Евросоюзом политическое урегулирование конфликта на Украине.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!