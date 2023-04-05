Кремль: перспектив переговоров по Украине пока нет

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Марафон "Новое знание", первый день. Москва, песков дмитрий
Перспектив переговоров по Украине пока нет, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Кремле пока не видят никаких перспектив для начала переговоров по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о возможности возобновления переговорного процесса с Киевом или с Западом.

«Нет. Мы никаких перспектив не видим для этого. Здесь нечего добавить к этому», — отметил Песков.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский приехал в Польшу на переговоры с польским президентом Анджеем Дудой. Экс-замминистра обороны Польши генерал Скрипчак выдвинул версию, что эти переговоры Зеленскому понадобились, чтобы обсудить, как вернуться к переговорам с Россией и их условия. В то же время МИД Китая заявил, что в КНР готовы обсуждать с Евросоюзом политическое урегулирование конфликта на Украине.

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В Кремле пока не видят никаких перспектив для начала переговоров по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о возможности возобновления переговорного процесса с Киевом или с Западом. «Нет. Мы никаких перспектив не видим для этого. Здесь нечего добавить к этому», — отметил Песков. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский приехал в Польшу на переговоры с польским президентом Анджеем Дудой. Экс-замминистра обороны Польши генерал Скрипчак выдвинул версию, что эти переговоры Зеленскому понадобились, чтобы обсудить, как вернуться к переговорам с Россией и их условия. В то же время МИД Китая заявил, что в КНР готовы обсуждать с Евросоюзом политическое урегулирование конфликта на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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