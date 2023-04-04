Замгенпрокурора РФ приедет в Курган, чтобы разобраться с проблемами бизнесменов

05 апреля 2023 в 19:20 Размер текста - 17 +

В Курган приедет замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев посетит Курган, чтобы встретиться с местными бизнесменами и выслушать их проблемы. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к бизнес-сообществам. «В Курган приедет замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев. В рамках рабочего визита он проведет круглый стол по защите прав предпринимателей», — рассказал инсайдер. Другой источник отметил, что Зайцев также проведет личный прием предпринимателей, на котором они смогут рассказать о своих проблемах в бизнесе. URA.RU обратилось в Генпрокуратуру за комментарием. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что курганская медсестра получила выплату после вмешательства замгенпрокурора РФ. Также сообщилось, что Генпрокурор РФ помог курганской вдове получить около 3 млн рублей. Ей отказывали в страховой выплате в связи со смертью супруга.

Заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев посетит Курган, чтобы встретиться с местными бизнесменами и выслушать их проблемы. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к бизнес-сообществам. «В Курган приедет замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев. В рамках рабочего визита он проведет круглый стол по защите прав предпринимателей», — рассказал инсайдер. Другой источник отметил, что Зайцев также проведет личный прием предпринимателей, на котором они смогут рассказать о своих проблемах в бизнесе. URA.RU обратилось в Генпрокуратуру за комментарием. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что курганская медсестра получила выплату после вмешательства замгенпрокурора РФ. Также сообщилось, что Генпрокурор РФ помог курганской вдове получить около 3 млн рублей. Ей отказывали в страховой выплате в связи со смертью супруга.