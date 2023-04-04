Жители ЯНАО устроили спор из-за выступления артистки Black Star

Жители города предложили вместо Анет Сай позвать местных певиц Фото: соцсети певицы Анет Сай

Жители Ноябрьска (ЯНАО) устроили спор из-за выступления артистки лейбла Black Star Анет Сай, которую пригласили на выпускной к школьникам. Как пишут в соцсетях горожане, детям достаточно пригласить и местных артистов.

«А у детей спрашивали? Миллион рублей на неизвестную никому дамочку. На общегородском выпускном в Ноябрьске в этом году выступит исполнительница Анет Сай — контракт с ней подписан у лейбла Black Star», — написал Алексей Анжуйский.

Мнение местных жителей разделилось: одни считают, что сейчас не время для праздника, другие не понимают, почему дети не могут отдохнуть на концерте. «Самое время миллион на гульки потратить. В городе полно хороших певиц, и ориентация на вечный праздник неправильная», — написала Ольга Яценко. «Это же для выпускников! Пусть у них в памяти останется такое событие!», — добавила Татьяна Нужнова.

В городском департаменте культуры горожанам объяснили, что приглашения артистов формируются на основании мониторинга их востребованности среди определенной целевой аудитории. «Также берется во внимание гастрольный график артиста, а именно, есть ли у него возможность приехать в наш город в конкретную дату», — добавили там.

Ранее надымчане устроили спор из-за парня, который на концерте публично предложил своей девушке выйти за него замуж. Тогда в городе выступала певица Валерия.