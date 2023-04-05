Минобороны: российские войска сорвали контратаку ВСУ в ДНР

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ВС РФ отразили атаку ВСУ на краснолиманском направлении Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России (ВС РФ) сорвали наступлению украинских войск в ДНР с помощью артиллерии и тяжелых огнеметных систем. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«На краснолиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск „Центр“ сорвана контратака противника в районе населенного пункта Северск Донецкой народной республики», — сообщили в telegram-канале Минобороны. В ведомстве также отметили, что российские бойцы нанесли поражение украинской армии в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва ЛНР.

Ранее стало известно об уничтожении российской армией трех складов ВСУ с артиллерийскими боеприпасами и одного склада ракетно-артиллерийского вооружения в ДНР, Харьковской и Запорожской областях. Также российская противовоздушная оборона сбила три беспилотных летательных аппарата и столько же снарядов системы залпового огня HIMARS, передает RT.

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Вооруженные силы России (ВС РФ) сорвали наступлению украинских войск в ДНР с помощью артиллерии и тяжелых огнеметных систем. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «На краснолиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск „Центр“ сорвана контратака противника в районе населенного пункта Северск Донецкой народной республики», — сообщили в telegram-канале Минобороны. В ведомстве также отметили, что российские бойцы нанесли поражение украинской армии в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва ЛНР. Ранее стало известно об уничтожении российской армией трех складов ВСУ с артиллерийскими боеприпасами и одного склада ракетно-артиллерийского вооружения в ДНР, Харьковской и Запорожской областях. Также российская противовоздушная оборона сбила три беспилотных летательных аппарата и столько же снарядов системы залпового огня HIMARS, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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