Минобороны: российские войска сорвали контратаку ВСУ в ДНР

05 апреля 2023 в 16:38 Размер текста - 17 +

ВС РФ отразили атаку ВСУ на краснолиманском направлении Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России (ВС РФ) сорвали наступлению украинских войск в ДНР с помощью артиллерии и тяжелых огнеметных систем. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «На краснолиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск „Центр“ сорвана контратака противника в районе населенного пункта Северск Донецкой народной республики», — сообщили в telegram-канале Минобороны . В ведомстве также отметили, что российские бойцы нанесли поражение украинской армии в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва ЛНР. Ранее стало известно об уничтожении российской армией трех складов ВСУ с артиллерийскими боеприпасами и одного склада ракетно-артиллерийского вооружения в ДНР, Харьковской и Запорожской областях. Также российская противовоздушная оборона сбила три беспилотных летательных аппарата и столько же снарядов системы залпового огня HIMARS, передает RT.

Вооруженные силы России (ВС РФ) сорвали наступлению украинских войск в ДНР с помощью артиллерии и тяжелых огнеметных систем. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «На краснолиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск „Центр“ сорвана контратака противника в районе населенного пункта Северск Донецкой народной республики», — сообщили в telegram-канале Минобороны. В ведомстве также отметили, что российские бойцы нанесли поражение украинской армии в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва ЛНР. Ранее стало известно об уничтожении российской армией трех складов ВСУ с артиллерийскими боеприпасами и одного склада ракетно-артиллерийского вооружения в ДНР, Харьковской и Запорожской областях. Также российская противовоздушная оборона сбила три беспилотных летательных аппарата и столько же снарядов системы залпового огня HIMARS, передает RT.