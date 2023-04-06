Полковник запаса описал перспективы ВСУ при контрнаступлении

Полковник запаса Чмутин предупредил ВСУ о попадании в капкан у Азовского моря

06 апреля 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

ВСУ не смогут удержать позиции на Азовском море без поддержки флота и авиации, считает Юрий Чмутин Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если ВСУ при контрнаступлении на Запорожском направлении смогут дойти до Азовского моря, они попадут в российский глубоко эшелонированный капкан. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России», ветеран ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ, полковник запаса Юрий Чмутин. «Вопрос такой стратегический — дойдут они гипотетически до Азовского моря. Но я, как военный, не вижу дальше перспективы. Просто зайдут в очень глубоко эшелонированный капкан. Он замыкается и получается мешок. В нем окажется огромное количество солдат ВСУ. Потери будут громадные. Да и разрушения. Стратегически без поддержки с моря, без поддержки авиацией — это просто сумасшествие. Они обязаны будут выполнить эту задачу — она из Вашингтона стоит, их торопят. Но есть разногласия [у Зеленского] с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, потому что какой бы он ни был, его военное образование позволяет давать оценку. Он прекрасно понимает. Пример — он неоднократно говорил Зеленскому о Бахмуте про вывод войск. В итоге сегодня каждый день ВСУ теряют по 500 человек, а сколько раненных, и это не прекращается. Задача [на запорожском направлении] будет однозначно невыполнимая, и с более огромными потерями», — объяснил Юрий Чмутин. При этом полковник запаса отметил, что в случае успешного контрнаступления ВСУ на запорожском направлении, потери будут ждать и Россию. «Со стороны Украины это самое правильное [направление], если им, конечно, удастся организовать, а главное — провести. Я имею в виду от Запорожья через Угледар на Мелитополь, потому что это выход к Азовскому морю, которое сейчас находится полностью под контролем юрисдикции РФ. Для них [ВСУ] это будет огромный успех, а для нас, конечно, огромная потеря. Наши города — Мариуполь, Мелитополь, Бердянск — уже включены в транспортную логистику, как морские порты. ВСУ это прекрасно понимают. Вторая составляющая этого контрудара — отсечь нашу часть сухопутной группировки, которую мы год назад освободили, и сделали материковую часть Крымского полуострова доступной с нашей. Сейчас там идет активное строительство, в том числе и дорог. Таганрог, через Мариуполь, туда на Крымский полуостров», — добавил Чмутин. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Украина накопила достаточно артиллерийских снарядов для начала контрнаступления. ВСУ пытаются найти слабые места на линии обороны. По мнению Рогова, подтверждением начала контрнаступления украинской армии на Запорожском направлении будут массированные обстрелы с применением управляемых снарядов и ракет из РСЗО типа HIMARS. Ранее военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц объяснил URA.RU, что ВСУ могут нанести удар на Токмак (Запорожская область), чтобы выйти на Мелитополь и Бердянск, после которых открывается дорога на Крым. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Если ВСУ при контрнаступлении на Запорожском направлении смогут дойти до Азовского моря, они попадут в российский глубоко эшелонированный капкан. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России», ветеран ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ, полковник запаса Юрий Чмутин. «Вопрос такой стратегический — дойдут они гипотетически до Азовского моря. Но я, как военный, не вижу дальше перспективы. Просто зайдут в очень глубоко эшелонированный капкан. Он замыкается и получается мешок. В нем окажется огромное количество солдат ВСУ. Потери будут громадные. Да и разрушения. Стратегически без поддержки с моря, без поддержки авиацией — это просто сумасшествие. Они обязаны будут выполнить эту задачу — она из Вашингтона стоит, их торопят. Но есть разногласия [у Зеленского] с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, потому что какой бы он ни был, его военное образование позволяет давать оценку. Он прекрасно понимает. Пример — он неоднократно говорил Зеленскому о Бахмуте про вывод войск. В итоге сегодня каждый день ВСУ теряют по 500 человек, а сколько раненных, и это не прекращается. Задача [на запорожском направлении] будет однозначно невыполнимая, и с более огромными потерями», — объяснил Юрий Чмутин. При этом полковник запаса отметил, что в случае успешного контрнаступления ВСУ на запорожском направлении, потери будут ждать и Россию. «Со стороны Украины это самое правильное [направление], если им, конечно, удастся организовать, а главное — провести. Я имею в виду от Запорожья через Угледар на Мелитополь, потому что это выход к Азовскому морю, которое сейчас находится полностью под контролем юрисдикции РФ. Для них [ВСУ] это будет огромный успех, а для нас, конечно, огромная потеря. Наши города — Мариуполь, Мелитополь, Бердянск — уже включены в транспортную логистику, как морские порты. ВСУ это прекрасно понимают. Вторая составляющая этого контрудара — отсечь нашу часть сухопутной группировки, которую мы год назад освободили, и сделали материковую часть Крымского полуострова доступной с нашей. Сейчас там идет активное строительство, в том числе и дорог. Таганрог, через Мариуполь, туда на Крымский полуостров», — добавил Чмутин. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Украина накопила достаточно артиллерийских снарядов для начала контрнаступления. ВСУ пытаются найти слабые места на линии обороны. По мнению Рогова, подтверждением начала контрнаступления украинской армии на Запорожском направлении будут массированные обстрелы с применением управляемых снарядов и ракет из РСЗО типа HIMARS. Ранее военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц объяснил URA.RU, что ВСУ могут нанести удар на Токмак (Запорожская область), чтобы выйти на Мелитополь и Бердянск, после которых открывается дорога на Крым.