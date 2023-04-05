Хуснуллин: все задачи по восстановлению новых регионов России выполнены

Марат Хуснуллин заявил о выполнении всех задач по восстановлению новых регионов
Все запланированные задачи по восстановлению ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей были в полной мере выполнены. Об этом заявил зампред правительства России Марат Хуснуллин во время заседания с постоянными членами Совета безопасности РФ.
«Хочу отметить, что, несмотря на неожиданный старт этой программы, все запланированные объемы инвестиций были выполнены в полном размере. С Минфином, несмотря на все сложности, мы все бюджеты сбалансировали и выполнили все запланированные задачи», — заявил Марат Хуснуллин. Трансляция заседания Совбеза проводится в соцсетях агентства URA.RU.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!