Хуснуллин: все задачи по восстановлению новых регионов России выполнены

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Пресс-подход Марата Хуснуллина. Челябинск, портрет, хуснуллин марат
Марат Хуснуллин заявил о выполнении всех задач по восстановлению новых регионов Фото:

Все запланированные задачи по восстановлению ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей были в полной мере выполнены. Об этом заявил зампред правительства России Марат Хуснуллин во время заседания с постоянными членами Совета безопасности РФ.

«Хочу отметить, что, несмотря на неожиданный старт этой программы, все запланированные объемы инвестиций были выполнены в полном размере. С Минфином, несмотря на все сложности, мы все бюджеты сбалансировали и выполнили все запланированные задачи», — заявил Марат Хуснуллин. Трансляция заседания Совбеза проводится в соцсетях агентства URA.RU.

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Все запланированные задачи по восстановлению ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей были в полной мере выполнены. Об этом заявил зампред правительства России Марат Хуснуллин во время заседания с постоянными членами Совета безопасности РФ. «Хочу отметить, что, несмотря на неожиданный старт этой программы, все запланированные объемы инвестиций были выполнены в полном размере. С Минфином, несмотря на все сложности, мы все бюджеты сбалансировали и выполнили все запланированные задачи», — заявил Марат Хуснуллин. Трансляция заседания Совбеза проводится в соцсетях агентства URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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