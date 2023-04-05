Хуснуллин: все задачи по восстановлению новых регионов России выполнены

05 апреля 2023 в 19:58 Размер текста - 17 +

Марат Хуснуллин заявил о выполнении всех задач по восстановлению новых регионов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Все запланированные задачи по восстановлению ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей были в полной мере выполнены. Об этом заявил зампред правительства России Марат Хуснуллин во время заседания с постоянными членами Совета безопасности РФ. «Хочу отметить, что, несмотря на неожиданный старт этой программы, все запланированные объемы инвестиций были выполнены в полном размере. С Минфином, несмотря на все сложности, мы все бюджеты сбалансировали и выполнили все запланированные задачи», — заявил Марат Хуснуллин. Трансляция заседания Совбеза проводится в соцсетях агентства URA.RU.

Все запланированные задачи по восстановлению ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей были в полной мере выполнены. Об этом заявил зампред правительства России Марат Хуснуллин во время заседания с постоянными членами Совета безопасности РФ. «Хочу отметить, что, несмотря на неожиданный старт этой программы, все запланированные объемы инвестиций были выполнены в полном размере. С Минфином, несмотря на все сложности, мы все бюджеты сбалансировали и выполнили все запланированные задачи», — заявил Марат Хуснуллин. Трансляция заседания Совбеза проводится в соцсетях агентства URA.RU.