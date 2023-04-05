Глава челябинского СК готовится перевестись в Свердловскую область

05 апреля 2023 в 22:53 Размер текста - 17 +

Решетников планирует стать главой СКР по Свердловской области, предполагает источник Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава СУ СКР по Челябинской области Петр Решетников намерен стать руководителем Следственного комитета России по Свердловской области. Информацию об этом предположил источник URA.RU, близкий к ведомству. «Решетников в ближайшее время может быть назначен новым главой СКР по Свердловской области. Он намерен занять место покинувшего пост Михаила Богинского», — рассказал источник URA.RU. Другой источник ведомства подчеркнул, что делать вывод о переводе Решетникова в Свердловскую область еще рано. На этот пост рассматриваются еще три кандидата, как минимум, один из которых сейчас находится в Москве. На ситуацию влияет и отношение к Решетникову руководства СК РФ. Председатель ведомства Александр Бастрыкин наложил на него дисциплинарное взыскание, что может повлиять на планы о переводе Ранее URA.RU сообщало, что Богинский вышел на пенсию по выслуге лет, в настоящее время его обязанности исполняет Анатолий Надбитов. Также источники агентства предполагали, что в свердловском СКР готовятся назначить силовика из Москвы.

Глава СУ СКР по Челябинской области Петр Решетников намерен стать руководителем Следственного комитета России по Свердловской области. Информацию об этом предположил источник URA.RU, близкий к ведомству. «Решетников в ближайшее время может быть назначен новым главой СКР по Свердловской области. Он намерен занять место покинувшего пост Михаила Богинского», — рассказал источник URA.RU. Другой источник ведомства подчеркнул, что делать вывод о переводе Решетникова в Свердловскую область еще рано. На этот пост рассматриваются еще три кандидата, как минимум, один из которых сейчас находится в Москве. На ситуацию влияет и отношение к Решетникову руководства СК РФ. Председатель ведомства Александр Бастрыкин наложил на него дисциплинарное взыскание, что может повлиять на планы о переводе Ранее URA.RU сообщало, что Богинский вышел на пенсию по выслуге лет, в настоящее время его обязанности исполняет Анатолий Надбитов. Также источники агентства предполагали, что в свердловском СКР готовятся назначить силовика из Москвы.