Глава челябинского СК готовится перевестись в Свердловскую область

Глава СУ СКР по Челябинской области Петр Решетников намерен стать руководителем Следственного комитета России по Свердловской области. Информацию об этом предположил источник URA.RU, близкий к ведомству.
«Решетников в ближайшее время может быть назначен новым главой СКР по Свердловской области. Он намерен занять место покинувшего пост Михаила Богинского», — рассказал источник URA.RU.
Другой источник ведомства подчеркнул, что делать вывод о переводе Решетникова в Свердловскую область еще рано. На этот пост рассматриваются еще три кандидата, как минимум, один из которых сейчас находится в Москве. На ситуацию влияет и отношение к Решетникову руководства СК РФ. Председатель ведомства Александр Бастрыкин наложил на него дисциплинарное взыскание, что может повлиять на планы о переводе
Ранее URA.RU сообщало, что Богинский вышел на пенсию по выслуге лет, в настоящее время его обязанности исполняет Анатолий Надбитов. Также источники агентства предполагали, что в свердловском СКР готовятся назначить силовика из Москвы.
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