Силовики срочно ищут нового главу свердловского СК в Москве

31 марта 2023 в 15:07 Размер текста - 17 +

Новым начальником СУ СК по Свердловской области может стать силовик из Москвы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Руководителем СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области вместо исполняющего обязанности шефа Анатоля Надбитова готовятся назначить силовика из Москвы. Однако кандидата на эту должность еще ищут, сообщил источник URA.RU в силовых структурах. «Да, Надбитов сейчас исполняющий обязанности, но не всех такой расклад устраивает. В ведомстве дилемма: либо мириться с тем, что Анатолий Дмитриевич руководитель, либо найти ему замену в Москве. И сделать это нужно срочно. Считают, что варяг им подойдет больше, хотя за Надбитовым пока абсолютно никаких косяков нет», — рассказал собеседник агентства. Он выразил мнение, что с новым руководителем определяться в течение нескольких месяцев. По словам инсайдера, у руководства СК есть кандидаты на временно занимаемую Надбитовым должность. URA.RU направило запрос в СК РФ. Ответ на момент публикации не поступил. Прежний глава регионального СУ СК Михаил Богинский официально покинул свой пост 21 марта. Исполняющим обязанности, как прогнозировали источники URA.RU, стал Анатолий Надбитов, ранее зарекомендовавший себя как талантливый руководитель. Силовик был главной кандидатурой на место Богинского, поскольку занимал должность первого заместителя и был удостоен наград за службу.

Руководителем СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области вместо исполняющего обязанности шефа Анатоля Надбитова готовятся назначить силовика из Москвы. Однако кандидата на эту должность еще ищут, сообщил источник URA.RU в силовых структурах. «Да, Надбитов сейчас исполняющий обязанности, но не всех такой расклад устраивает. В ведомстве дилемма: либо мириться с тем, что Анатолий Дмитриевич руководитель, либо найти ему замену в Москве. И сделать это нужно срочно. Считают, что варяг им подойдет больше, хотя за Надбитовым пока абсолютно никаких косяков нет», — рассказал собеседник агентства. Он выразил мнение, что с новым руководителем определяться в течение нескольких месяцев. По словам инсайдера, у руководства СК есть кандидаты на временно занимаемую Надбитовым должность. URA.RU направило запрос в СК РФ. Ответ на момент публикации не поступил. Прежний глава регионального СУ СК Михаил Богинский официально покинул свой пост 21 марта. Исполняющим обязанности, как прогнозировали источники URA.RU, стал Анатолий Надбитов, ранее зарекомендовавший себя как талантливый руководитель. Силовик был главной кандидатурой на место Богинского, поскольку занимал должность первого заместителя и был удостоен наград за службу.