Лидер любимой группы Путина передал привет батальону, в котором служит курганский боец. Видео

06 апреля 2023 в 12:39 Размер текста - 17 +

Лидер группы «Любэ» передал привет казакам, участвующим в зоне СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Лидер группы «Любэ» (президент РФ Владимир Путин не раз хвалил этот коллектив) обратился к казачьему батальону «Енисей», в котором служит доброволец из Кургана Александр Пылков. Солист группы Николай Расторгуев передал привет и пожелал здоровья военнослужащим из зоны СВО. Видеообращение опубликовал боец с позывным «Кузьмич». «Ребятам из батальона „Енисей“ огромный вам привет от группы „Любэ“ и от меня лично. Будьте здоровы и счастливы. Берегите себя», — обратился к военным музыкант Николай Расторгуев. Видео с обращением артиста опубликован на аккаунте казака Алексея Коробцева в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что мобилизованные курганцы обратились к землякам из зоны спецоперации. Военные поблагодарили за гуманитарную помощь и детские письма. Также сообщалось, что курганский депутат встретился с бойцами ЧВК «Вагнер». Он посетил Донбасс, чтобы передать медикаменты в госпиталь, где лечатся бойцы.

Лидер группы «Любэ» (президент РФ Владимир Путин не раз хвалил этот коллектив) обратился к казачьему батальону «Енисей», в котором служит доброволец из Кургана Александр Пылков. Солист группы Николай Расторгуев передал привет и пожелал здоровья военнослужащим из зоны СВО. Видеообращение опубликовал боец с позывным «Кузьмич». «Ребятам из батальона „Енисей“ огромный вам привет от группы „Любэ“ и от меня лично. Будьте здоровы и счастливы. Берегите себя», — обратился к военным музыкант Николай Расторгуев. Видео с обращением артиста опубликован на аккаунте казака Алексея Коробцева в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что мобилизованные курганцы обратились к землякам из зоны спецоперации. Военные поблагодарили за гуманитарную помощь и детские письма. Также сообщалось, что курганский депутат встретился с бойцами ЧВК «Вагнер». Он посетил Донбасс, чтобы передать медикаменты в госпиталь, где лечатся бойцы.