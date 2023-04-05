Лидер группы «Любэ» (президент РФ Владимир Путин не раз хвалил этот коллектив) обратился к казачьему батальону «Енисей», в котором служит доброволец из Кургана Александр Пылков. Солист группы Николай Расторгуев передал привет и пожелал здоровья военнослужащим из зоны СВО. Видеообращение опубликовал боец с позывным «Кузьмич».
«Ребятам из батальона „Енисей“ огромный вам привет от группы „Любэ“ и от меня лично. Будьте здоровы и счастливы. Берегите себя», — обратился к военным музыкант Николай Расторгуев. Видео с обращением артиста опубликован на аккаунте казака Алексея Коробцева в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU писало, что мобилизованные курганцы обратились к землякам из зоны спецоперации. Военные поблагодарили за гуманитарную помощь и детские письма. Также сообщалось, что курганский депутат встретился с бойцами ЧВК «Вагнер». Он посетил Донбасс, чтобы передать медикаменты в госпиталь, где лечатся бойцы.
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