05 апреля 2023

Лидер любимой группы Путина передал привет батальону, в котором служит курганский боец. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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День города. Выступление группы «Любэ». Курган , расторгуев николай, любэ
Лидер группы «Любэ» передал привет казакам, участвующим в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Лидер группы «Любэ» (президент РФ Владимир Путин не раз хвалил этот коллектив) обратился к казачьему батальону «Енисей», в котором служит доброволец из Кургана Александр Пылков. Солист группы Николай Расторгуев передал привет и пожелал здоровья военнослужащим из зоны СВО. Видеообращение опубликовал боец с позывным «Кузьмич».

«Ребятам из батальона „Енисей“ огромный вам привет от группы „Любэ“ и от меня лично. Будьте здоровы и счастливы. Берегите себя», — обратился к военным музыкант Николай Расторгуев. Видео с обращением артиста опубликован на аккаунте казака Алексея Коробцева в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что мобилизованные курганцы обратились к землякам из зоны спецоперации. Военные поблагодарили за гуманитарную помощь и детские письма. Также сообщалось, что курганский депутат встретился с бойцами ЧВК «Вагнер». Он посетил Донбасс, чтобы передать медикаменты в госпиталь, где лечатся бойцы.

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Лидер группы «Любэ» (президент РФ Владимир Путин не раз хвалил этот коллектив) обратился к казачьему батальону «Енисей», в котором служит доброволец из Кургана Александр Пылков. Солист группы Николай Расторгуев передал привет и пожелал здоровья военнослужащим из зоны СВО. Видеообращение опубликовал боец с позывным «Кузьмич». «Ребятам из батальона „Енисей“ огромный вам привет от группы „Любэ“ и от меня лично. Будьте здоровы и счастливы. Берегите себя», — обратился к военным музыкант Николай Расторгуев. Видео с обращением артиста опубликован на аккаунте казака Алексея Коробцева в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что мобилизованные курганцы обратились к землякам из зоны спецоперации. Военные поблагодарили за гуманитарную помощь и детские письма. Также сообщалось, что курганский депутат встретился с бойцами ЧВК «Вагнер». Он посетил Донбасс, чтобы передать медикаменты в госпиталь, где лечатся бойцы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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