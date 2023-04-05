На акваторию замерзшей реки планируется спуск парашютистов в рамках учений «Безопасная Арктика — 2023
Ледовую переправу Салехард — Лабытнанги (ЯНАО) закроют из-за спуска парашютистов. Работа переправы будет приостановлена в пятницу, 7 апреля, сообщили в окружном правительстве.
«7 апреля будет приостановлена работа переправы между Салехардом и Лабытнанги. На акваторию замерзшей реки планируется спуск парашютистов в рамках учений «Безопасная Арктика — 2023», — уточнили там.
Переправа не будет работать с 8:50 до 10:00. Желающие смогут наблюдать за процессом на организованной смотровой площадке со стороны КПП Лабытнанги.
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