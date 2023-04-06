Экс-разведчик США Риттер назвал сильную сторону Путина Бывший разведчик США Риттер: Путин — мастер побеждать 07 апреля 2023 в 00:52 Размер текста - 17 + Экс-разведчик отметил вклад Путина в разгром террористов в Сирии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер рассказал о сильной черте президента России Владимира Путина. Он назвал Путина мастером побеждать. «Путин — мастер побеждать. Победа требует терпения, однако самое главное — это избегать ловушек и не совершать опрометчивых поступков», — сказал Риттер во время интервью YouTube-каналу Judging Freedom По мнению военного аналитика, запад ошибается, полагая, что Россиия бездействует. В реальности Риттер указал на огромные потери техники и военнослужащих ВСУ, напомнив при этом успехи российского президента в противодействии террористам в Сирии. Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер рассказал о сильной черте президента России Владимира Путина. Он назвал Путина мастером побеждать. «Путин — мастер побеждать. Победа требует терпения, однако самое главное — это избегать ловушек и не совершать опрометчивых поступков», — сказал Риттер во время интервью YouTube-каналу Judging Freedom По мнению военного аналитика, запад ошибается, полагая, что Россиия бездействует. В реальности Риттер указал на огромные потери техники и военнослужащих ВСУ, напомнив при этом успехи российского президента в противодействии террористам в Сирии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям