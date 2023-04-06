Экс-разведчик США Риттер назвал сильную сторону Путина

Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер рассказал о сильной черте президента России Владимира Путина. Он назвал Путина мастером побеждать.
«Путин — мастер побеждать. Победа требует терпения, однако самое главное — это избегать ловушек и не совершать опрометчивых поступков», — сказал Риттер во время интервью
По мнению военного аналитика, запад ошибается, полагая, что Россиия бездействует. В реальности Риттер указал на огромные потери техники и военнослужащих ВСУ, напомнив при этом успехи российского президента в противодействии террористам в Сирии.
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