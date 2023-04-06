06 апреля 2023

Экс-разведчик США Риттер назвал сильную сторону Путина

Бывший разведчик США Риттер: Путин — мастер побеждать
© Служба новостей «URA.RU»
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Послание федеральному собранию. Челябинск, путин в телевизоре
Экс-разведчик отметил вклад Путина в разгром террористов в Сирии Фото:

Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер рассказал о сильной черте президента России Владимира Путина. Он назвал Путина мастером побеждать.

«Путин — мастер побеждать. Победа требует терпения, однако самое главное — это избегать ловушек и не совершать опрометчивых поступков», — сказал Риттер во время интервью YouTube-каналу Judging Freedom

По мнению военного аналитика, запад ошибается, полагая, что Россиия бездействует. В реальности Риттер указал на огромные потери техники и военнослужащих ВСУ, напомнив при этом успехи российского президента в противодействии террористам в Сирии.

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Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер рассказал о сильной черте президента России Владимира Путина. Он назвал Путина мастером побеждать. «Путин — мастер побеждать. Победа требует терпения, однако самое главное — это избегать ловушек и не совершать опрометчивых поступков», — сказал Риттер во время интервью YouTube-каналу Judging Freedom По мнению военного аналитика, запад ошибается, полагая, что Россиия бездействует. В реальности Риттер указал на огромные потери техники и военнослужащих ВСУ, напомнив при этом успехи российского президента в противодействии террористам в Сирии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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