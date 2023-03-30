Ветеран ВС США указал место, где Зеленский будет искать убежища после СВО

Ветеран ВС США Гейдж: Зеленский будет бежать от расправы в Израиль

30 марта 2023 в 23:41 Размер текста - 17 +

Лукас Гейдж заявил, что Зеленский сбежит в Израиль Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский после поражения в специальной военной операции (СВО) сбежит в Израиль, чтобы избежать расправы. Такой прогноз озвучил ветеран морской пехоты США Лукас Гейдж. «Запомните мои слова: Украине в конечном итоге придется сдаться, а Зеленский сбежит в Израиль, чтобы его не прикончил украинский народ, который проснется и поймет, что с ним просто играли», — высказал мнение по поводу возможного убежища украинского лидера Гейдж. Об этом он написал в Twitter. Ранее полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский сбежит на Запад, так как имеет там недвижимость и счета. Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер поделился мнением о том, что украинского лидера по итогам СВО ждет повторение судьбы Адольфа Гитлера. Спецоперация началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что решение о задействовании армии РФ принято для спасения мирных жителей ДНР и ЛНР от геноцида ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский после поражения в специальной военной операции (СВО) сбежит в Израиль, чтобы избежать расправы. Такой прогноз озвучил ветеран морской пехоты США Лукас Гейдж. «Запомните мои слова: Украине в конечном итоге придется сдаться, а Зеленский сбежит в Израиль, чтобы его не прикончил украинский народ, который проснется и поймет, что с ним просто играли», — высказал мнение по поводу возможного убежища украинского лидера Гейдж. Об этом он написал в Twitter. Ранее полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский сбежит на Запад, так как имеет там недвижимость и счета. Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер поделился мнением о том, что украинского лидера по итогам СВО ждет повторение судьбы Адольфа Гитлера. Спецоперация началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что решение о задействовании армии РФ принято для спасения мирных жителей ДНР и ЛНР от геноцида ВСУ.