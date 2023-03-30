30 марта 2023

Ветеран ВС США указал место, где Зеленский будет искать убежища после СВО

Ветеран ВС США Гейдж: Зеленский будет бежать от расправы в Израиль
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Лукас Гейдж заявил, что Зеленский сбежит в Израиль Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский после поражения в специальной военной операции (СВО) сбежит в Израиль, чтобы избежать расправы. Такой прогноз озвучил ветеран морской пехоты США Лукас Гейдж.

«Запомните мои слова: Украине в конечном итоге придется сдаться, а Зеленский сбежит в Израиль, чтобы его не прикончил украинский народ, который проснется и поймет, что с ним просто играли», — высказал мнение по поводу возможного убежища украинского лидера Гейдж. Об этом он написал в Twitter.

Ранее полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский сбежит на Запад, так как имеет там недвижимость и счета. Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер поделился мнением о том, что украинского лидера по итогам СВО ждет повторение судьбы Адольфа Гитлера.

Спецоперация началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что решение о задействовании армии РФ принято для спасения мирных жителей ДНР и ЛНР от геноцида ВСУ.

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Президент Украины Владимир Зеленский после поражения в специальной военной операции (СВО) сбежит в Израиль, чтобы избежать расправы. Такой прогноз озвучил ветеран морской пехоты США Лукас Гейдж. «Запомните мои слова: Украине в конечном итоге придется сдаться, а Зеленский сбежит в Израиль, чтобы его не прикончил украинский народ, который проснется и поймет, что с ним просто играли», — высказал мнение по поводу возможного убежища украинского лидера Гейдж. Об этом он написал в Twitter. Ранее полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский сбежит на Запад, так как имеет там недвижимость и счета. Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер поделился мнением о том, что украинского лидера по итогам СВО ждет повторение судьбы Адольфа Гитлера. Спецоперация началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что решение о задействовании армии РФ принято для спасения мирных жителей ДНР и ЛНР от геноцида ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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