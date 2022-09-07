Группа Anacondaz готовится к суду с властями Екатеринбурга и Перми

Группа Anacondaz заявила о желании судиться с уральскими властями в конце августаФото: telegram-канал группы Anacondaz
Суд группы Anacondaz и властей Екатеринбурга и Перми из-за сорванных июльских концертов состоится в сентябре и октябре 2022 года. Об этом музыканты сообщили в своем telegram-канале.
«Арбитражный суд Пермского края и Ленинский суд Екатеринбурга зарегистрировали наши иски к властям об отмене концертов. Напомним, что летом этого года местные власти и полиция незаконно сорвали наши концерты в обоих городах. Судебное заседание в Екатеринбурге состоится 26 сентября в 11.00», — заявила группа.
Суд в Перми пройдет 4 октября в 11.30. Представлять интересы музыкантов будут адвокаты Алексей Бушмаков и Анастасия Шардакова.
Ранее участники группы Anacondaz и международная правозащитная организация «Агора» подали в суд на власти Екатеринбурга и Перми из-за того, что те сорвали два июльских концерта. В Перми полицейские прервали концерт группы в начале исполнения песен и разогнали всех участников мероприятия. В Екатеринбурге концерт отменили по требованию МВД, хотя организаторы попытались спрятать выступление от силовиков. Концерт изначально планировали провести в Tele-club, но после перенесли его на секретную площадку в Cuba beach на ВИЗе, куда и приехала полиция.
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Суд группы Anacondaz и властей Екатеринбурга и Перми из-за сорванных июльских концертов состоится в сентябре и октябре 2022 года. Об этом музыканты сообщили в своем telegram-канале. «Арбитражный суд Пермского края и Ленинский суд Екатеринбурга зарегистрировали наши иски к властям об отмене концертов. Напомним, что летом этого года местные власти и полиция незаконно сорвали наши концерты в обоих городах. Судебное заседание в Екатеринбурге состоится 26 сентября в 11.00», — заявила группа. Суд в Перми пройдет 4 октября в 11.30. Представлять интересы музыкантов будут адвокаты Алексей Бушмаков и Анастасия Шардакова. Ранее участники группы Anacondaz и международная правозащитная организация «Агора» подали в суд на власти Екатеринбурга и Перми из-за того, что те сорвали два июльских концерта. В Перми полицейские прервали концерт группы в начале исполнения песен и разогнали всех участников мероприятия. В Екатеринбурге концерт отменили по требованию МВД, хотя организаторы попытались спрятать выступление от силовиков. Концерт изначально планировали провести в Tele-club, но после перенесли его на секретную площадку в Cuba beach на ВИЗе, куда и приехала полиция.